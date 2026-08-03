— L’UEFA menace la FIFA de poursuites : Gianni Infantino au cœur d’une nouvelle tempête

Le conflit entre l’UEFA et la FIFA franchit une nouvelle étape. L’instance européenne a officiellement adressé une mise en demeure à Gianni Infantino ainsi qu’à plusieurs acteurs associés au projet abandonné FIFA Forward Enterprise, une société imaginée pour ouvrir aux investisseurs privés une partie des activités commerciales de la FIFA, y compris celles liées à la Coupe du monde. L’UEFA estime que cette initiative est incompatible avec les principes de bonne gouvernance du football et considère que le projet soulevait de sérieuses interrogations sur la gestion des actifs les plus stratégiques de la FIFA.

Des poursuites judiciaires désormais envisagées

Dans sa lettre, l’UEFA affirme envisager plusieurs recours afin de défendre ses intérêts. L’instance évoque la possibilité d’engager des actions en justice, des procédures d’arbitrage ainsi que des plaintes auprès des autorités de régulation compétentes. Des courriers similaires auraient également été envoyés à plusieurs partenaires pressentis du projet, parmi lesquels l’homme d’affaires américain Joshua Kushner, le président de TripAdvisor Greg Maffei ainsi que la banque JP Morgan.

La conservation de tous les documents exigée

L’UEFA demande également à la FIFA et à Gianni Infantino de préserver l’ensemble des documents physiques et électroniques liés au dossier. Cette demande vise à empêcher toute destruction, modification ou disparition d’éléments susceptibles d’être utilisés dans une éventuelle procédure judiciaire. Toute suppression ou dissimulation de pièces pourrait être interprétée comme une destruction de preuves si une action venait à être engagée.

Le projet FIFA Forward Enterprise abandonné

Le projet FIFA Forward Enterprise devait permettre à des investisseurs privés d’entrer au capital d’une nouvelle structure chargée d’exploiter une partie des revenus commerciaux de la FIFA, notamment ceux générés par la Coupe du monde. Cette évolution avait suscité une forte opposition de plusieurs fédérations européennes et de l’UEFA, qui dénonçaient un risque de privatisation partielle des principales compétitions organisées par la FIFA. Face aux nombreuses critiques, Gianni Infantino a finalement renoncé à ce projet, mettant un terme à l’initiative avant son lancement officiel.

Un bras de fer qui pourrait désormais se jouer devant les tribunaux

Malgré l’abandon du projet, l’UEFA ne considère pas le dossier comme clos. L’instance européenne estime que les démarches entreprises justifient l’ouverture de procédures susceptibles d’établir d’éventuelles responsabilités. Si les menaces de poursuites se concrétisent, ce nouvel épisode pourrait déboucher sur un affrontement judiciaire inédit entre les deux principales instances du football mondial, alors que leurs relations sont déjà marquées par plusieurs désaccords sur la gouvernance et l’avenir économique du football.