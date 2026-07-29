Neymar confirme définitivement sa retraite internationale : «Je crois que je n’en ai plus envie»

Neymar annonce sa retraite internationale à 34 ans après avoir confirmé la fin de son aventure avec la Seleção, expliquant qu'il n'en a plus l'envie. Avec 80 buts en 130 sélections, il termine comme meilleur buteur de l'histoire brésilienne, mais quitte sans avoir remporté la Coupe du monde.

Neymar ne portera plus le maillot du Brésil. À 34 ans, l’attaquant a confirmé la fin de sa carrière internationale après la victoire de Santos contre l’Universidad Central du Venezuela (4-2), dans la nuit de mardi à mercredi en Copa Sudamericana. Une déclaration qui met fin aux derniers doutes concernant son avenir avec la Seleção.

« Mon passage en sélection est terminé »

Interrogé après la rencontre, Neymar a expliqué qu’il considérait son histoire avec l’équipe nationale comme définitivement achevée : « Je pense que mon passage en sélection est terminé. J’y ai écrit l’histoire et j’en suis très heureux. » Le Brésilien a également rappelé son attachement au maillot jaune et les sacrifices consentis depuis ses débuts internationaux : « J’ai donné mon sang, ma vie. Je me suis toujours battu pour ce maillot, mais je crois que je n’en ai plus envie. »

Une première annonce après l’élimination du Mondial

Neymar avait déjà annoncé son départ le 5 juillet, quelques minutes après l’élimination du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Entré en jeu comme remplaçant, il avait inscrit un penalty dans le temps additionnel, sans pouvoir empêcher la défaite de la Seleção (2-1). En larmes après le coup de sifflet final, il avait alors déclaré : « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est terminé. » Ses nouvelles déclarations confirment donc que cette décision est irrévocable et qu’il ne tentera pas de participer à la Coupe du monde 2030.

80 buts en 130 sélections

Neymar quitte la sélection après 130 matchs, 80 buts et 58 passes décisives. Il termine comme le meilleur buteur de l’histoire du Brésil, devant Pelé, crédité de 77 réalisations dans les statistiques officielles. Son aventure internationale avait débuté en août 2010 contre les États-Unis. Âgé de 18 ans, il avait marqué dès sa première sélection. Il aura ensuite participé à quatre Coupes du monde, en 2014, 2018, 2022 et 2026, inscrivant neuf buts dans la compétition.

Quatre Coupes du monde, mais aucun titre mondial

Lors du Mondial 2014 organisé au Brésil, Neymar avait été contraint de quitter la compétition après une blessure au dos subie en quart de finale contre la Colombie. La Seleção avait ensuite été éliminée par l’Allemagne en demi-finale. Le Brésil s’était arrêté en quarts de finale contre la Belgique en 2018, puis face à la Croatie en 2022. Pour sa dernière participation, en 2026, Neymar n’a disputé que deux rencontres et a vu son équipe sortir dès les huitièmes de finale contre la Norvège, sa plus mauvaise performance dans un Mondial depuis 1990.

La Coupe des confédérations et l’or olympique comme principaux trophées

Neymar n’a jamais remporté la Coupe du monde ni la Copa América. Son principal titre avec l’équipe nationale A reste la Coupe des confédérations 2013, gagnée au Brésil après une victoire contre l’Espagne en finale. Il avait également conduit la sélection olympique brésilienne au premier titre olympique de son histoire lors des Jeux de Rio en 2016. Capitaine de l’équipe, il avait inscrit le penalty décisif lors de la finale remportée contre l’Allemagne. Sa retraite concerne uniquement la sélection nationale. Neymar poursuit pour le moment sa carrière en club sous le maillot de Santos, là où son parcours professionnel avait commencé.