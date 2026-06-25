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Le Brésil bat l’Écosse 3-0, finit premier du groupe C devant le Maroc et célèbre le retour de Neymar

25 juin 2026 3 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Le Brésil bat l’Écosse 3-0, finit premier du groupe C devant le Maroc et célèbre le retour de Neymar
Le Brésil bat l’Écosse 3-0, finit premier du groupe C devant le Maroc et célèbre le retour de Neymar

Le Brésil a dominé l’Écosse 3-0, mercredi soir à Miami, et termine en tête du groupe C de la Coupe du monde 2026, devant le Maroc. Après son nul d’entrée contre les Marocains puis son succès contre Haïti, la Seleçao a signé une victoire nette, sans avoir à forcer son talent pendant quatre-vingt-dix minutes.

Vinicius Jr a ouvert le score très tôt, à la 7e minute, après une grosse erreur de Scott McKenna. Le défenseur écossais s’est fait contrer par Rayan sur une relance anodine. Le ballon est revenu sur Vinicius, qui a éliminé le gardien Angus Gunn avant de marquer dans le but vide.

Vinicius punit l’Écosse

L’Écosse, déjà en difficulté offensivement, n’a jamais vraiment réussi à inquiéter le Brésil. Scott McTominay a eu deux occasions de la tête, aux 49e et 65e minutes, mais Alisson a répondu présent. Le Brésil a longtemps géré son avantage. À la 22e minute, Vinicius a bien cru inscrire un deuxième but après une interception sur Hendry, mais l’arbitre l’a refusé pour une faute de l’attaquant. La Seleçao a fini par faire le break juste avant la pause. Sur un centre précis de Bruno Guimaraes, Vinicius Jr a signé un doublé de la tête dans le temps additionnel de la première période, à la 45e+3. Le Brésil menait alors 2-0, avec un contrôle total du match.

Cunha conclut, le Brésil maîtrise

Avec Matheus Cunha en pointe et Rayan titulaire à la place de Raphinha, forfait, le Brésil a progressivement pris de l’ampleur. Après plusieurs frappes lointaines de Vinicius, Rayan et Cunha, la Seleçao a accéléré dès qu’elle a trouvé de la profondeur.Cunha a d’abord vu sa tentative repoussée par Ferguson à la 45e minute. Puis, à l’heure de jeu, un mouvement collectif brésilien a permis à l’ancien Lyonnais de conclure dans le but vide pour inscrire le troisième but, à la 60e minute.

Neymar acclamé pour son retour

Le moment fort de la fin de match est arrivé à la 76e minute. Le public a scandé le nom de Neymar, accompagné par les cornemuses des supporters écossais. Carlo Ancelotti a répondu en faisant entrer l’ancien Parisien à la place de Matheus Cunha. Neymar n’a pas eu le temps de réellement peser sur la rencontre, mais son retour avec la Seleçao a marqué la soirée. Dans les dernières minutes, Vinicius a encore manqué deux occasions franches, aux 76e et 80e minutes.

Le Maroc passe aussi, l’Écosse attend

Dans l’autre match du groupe, le Maroc a battu Haïti 4-2 et accompagne le Brésil dans la suite de la compétition. L’Écosse, malgré sa défaite contre la Seleçao, conserve encore un mince espoir de qualification selon les résultats des autres groupes…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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