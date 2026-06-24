Vó Bahiana, l’illuminée du jour qui annonce l’enlèvement de Neymar par des extraterrestres

La Coupe du monde n’avait pas besoin de ça, mais Internet, lui, oui. À quelques heures du match entre le Brésil et l’Écosse à Miami, une voyante brésilienne connue sous le nom de Vó Bahiana affirme qu’une invasion extraterrestre va perturber la rencontre, avec ovni géant, panique générale et enlèvement de stars du football.

Selon sa prédiction, un vaisseau apparaîtrait pendant le match et des joueurs seraient emportés sous les yeux du public. Dans le scénario, Neymar et Vinícius Júnior figurent parmi les noms les plus cités. La voyante évoque aussi une scène avec des centaines de personnes happées par les extraterrestres dans le stade.

24 millions d’abonnés et zéro preuve

Vó Bahiana n’est pas une inconnue dans son registre. Suivie par des millions de personnes sur Instagram, elle s’est construit une audience autour de visions, de prédictions et de contenus mystiques. Cette fois, son annonce a quitté le folklore habituel pour devenir un sujet viral international, parce qu’elle coche toutes les cases du délire parfait : football, Brésil, Neymar, Coupe du monde, ovni et catastrophe en direct.

Factuellement, il n’existe évidemment aucun élément permettant d’accréditer une invasion extraterrestre, ni une menace particulière liée au match. On parle d’une déclaration spectaculaire, relayée parce qu’elle est absurde, anxiogène et taillée pour les réseaux sociaux. Le genre de prophétie qui ne survit que parce qu’elle est trop grotesque pour passer inaperçue.

La voyante voit grand, très grand

Dans sa prédiction, Vó Bahiana affirme avoir vu la scène en rêve. Le vaisseau descendrait vers le stade, des créatures apparaîtraient, puis la rencontre basculerait dans le chaos. Des versions du récit mentionnent jusqu’à plusieurs centaines d’enlèvements dans le public et sur la pelouse. Là où d’autres se contentent de prédire un but, une blessure ou une élimination, elle a donc choisi l’option fin du monde en prime time.

Internet adore, le réel attend son tour

La prédiction a logiquement déclenché une vague de moqueries, de montages et de commentaires incrédules. Le football mondial a déjà connu des polémiques arbitrales, des envahissements de terrain, des coupures météo et des fiascos d’organisation. L’enlèvement alien de Neymar et Vinícius, lui, reste pour l’instant dans la catégorie des scénarios qu’on laisse aux comptes parodiques.

Verdict : l’illuminée du jour a trouvé son ovni médiatique

Vó Bahiana a en tout cas réussi son coup : personne ne parle de tactique, de pressing ou de duel au milieu, mais d’un vaisseau censé interrompre Brésil-Écosse.

Reste maintenant le plus simple à vérifier. Si le Brésil termine le match avec ses joueurs sur la pelouse, ses stars en zone mixte et aucun reptilien dans les tribunes, l’invasion extraterrestre pourra rejoindre le grand musée des paniques virales. Jusqu’à la prochaine illuminée du jour.