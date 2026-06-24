La Coupe du monde entre dans une phase décisive ce mercredi avec plusieurs affiches lourdes d’enjeux. Dans le groupe B, le Canada, leader de la poule, retrouve la Suisse, deuxième, à 21h. La rencontre sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1.

Au même moment, la Bosnie-Herzégovine, troisième, affrontera le Qatar, quatrième, sur beIN Sports 2. Les deux matchs du groupe B se joueront donc en simultané, avec un classement encore ouvert avant cette dernière journée. Le Canada et la Suisse abordent cette soirée en position favorable, tandis que la Bosnie-Herzégovine devra faire le travail contre le Qatar pour espérer bousculer l’ordre établi.

Brésil et Maroc sous pression à minuit

La nuit de mercredi à jeudi sera marquée par la fin du groupe C. À 00h, le Brésil, premier de son groupe, affrontera l’Écosse, troisième. Le match sera diffusé sur M6 et beIN Sports 1. La Seleção avance avec le statut de favori, mais cette dernière rencontre reste capitale pour sécuriser sa position et éviter toute mauvaise surprise au classement.

Dans le même temps, le Maroc, deuxième, jouera contre Haïti, quatrième. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 et beIN Sports 2. Les Marocains arrivent dans une position solide, mais pas encore totalement confortable. Face à une équipe haïtienne dernière du groupe, l’objectif sera de valider le résultat nécessaire et ne pas dépendre de l’autre match.

Le Mexique et la Corée du Sud attendus à 3h

Le groupe A fermera cette journée dans la nuit, avec deux rencontres programmées à 3h. Le Mexique, premier, affrontera la Tchéquie, troisième, sur beIN Sports 1. Les Mexicains ont l’occasion de terminer fort, tandis que les Tchèques jouent une rencontre capitale pour leur avenir dans la compétition.

Dans l’autre match, la Corée du Sud, deuxième, défiera l’Afrique du Sud, quatrième, sur beIN Sports 2. Là encore, l’enjeu est de conserver une place favorable dans le groupe et éviter une dernière journée sous tension. Pour l’Afrique du Sud, le scénario est plus compliqué, mais cette rencontre reste son dernier levier pour peser sur le classement.