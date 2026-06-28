Mondial – L’Algérie passe et affrontera la Suisse. La RD Congo décroche un choc contre l’Angleterre

La 3e journée et dernière journée a livré son verdict. L’Algérie s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde après un match nul spectaculaire contre l’Autriche, 3-3. La RD Congo a également validé son billet en battant l’Ouzbékistan 3-1. Les deux sélections terminent troisièmes de leur groupe, mais poursuivent leur route dans la compétition.

L’Algérie passe malgré un nul sous tension

L’Algérie avait besoin d’un résultat pour rester en vie. Elle l’a obtenu au terme d’un match à rebondissements face à l’Autriche. Score final : 3-3. Six buts, un point pris, et une qualification arrachée à la dernière journée. Ce nul ne permet pas à l’Algérie de doubler l’Autriche au classement. L’Autriche conserve la deuxième place du groupe J. L’Algérie termine troisième, derrière l’Argentine et l’Autriche, mais son total lui permet d’accéder aux 16es de finale. Dans l’autre match du groupe, l’Argentine a battu la Jordanie 3-1. Ce succès confirme la première place argentine. La Jordanie termine dernière du groupe.

La RD Congo frappe au bon moment

La RD Congo a fait le travail contre l’Ouzbékistan. Victoire 3-1, trois points décisifs et une qualification en 16es de finale. Les Congolais terminent troisièmes du groupe K, derrière la Colombie et le Portugal. La RD Congo devait gagner pour maintenir ses chances, elle a répondu sur le terrain. L’Ouzbékistan, battu, termine quatrième et quitte la compétition.

Dans l’autre rencontre du groupe K, la Colombie et le Portugal se sont neutralisés 0-0. La Colombie conserve la première place. Le Portugal termine deuxième. La RD Congo prend la troisième place et poursuit son parcours.

L’Angleterre termine en patron

Dans son groupe, l’Angleterre a dominé le Panama 2-0. Une victoire maîtrisée qui lui permet de finir première. Le Panama termine dernier. La Croatie a battu le Ghana 2-1 dans le duel direct pour la deuxième place. Les Croates terminent derrière l’Angleterre. Le Ghana reste troisième, mais sans prendre l’avantage dans cette dernière journée.

L’Algérie affrontera la Suisse

En 16es de finale, l’Algérie affrontera la Suisse. La RD Congo défiera l’Angleterre dans un choc à élimination directe. L’Argentine, première du groupe J, jouera contre le Cap-Vert, tandis que l’Autriche retrouvera l’Espagne. La Colombie affrontera le Ghana et le Portugal jouera contre la Croatie.