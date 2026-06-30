Mondial – La Norvège renverse la Côte d’Ivoire et s’offre un choc contre le Brésil

Ce mardi soir, la Norvège a éliminé la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale de la Coupe du monde, au terme d’un match serré remporté 2-1. Menée dans l’intensité par une sélection ivoirienne accrocheuse, l’équipe norvégienne a fait la différence grâce à deux buts inscrits à des moments clés. La Côte d’Ivoire avait ouvert le score très tôt dans la rencontre. À la 7e minute, A. Diallo Traoré a donné l’avantage aux Ivoiriens, lançant parfaitement son équipe dans ce rendez-vous à élimination directe.

Nusa relance la Norvège

La réponse norvégienne est venue avant la pause. À la 39e minute, A. Nusa a égalisé pour la Norvège, remettant les deux équipes à hauteur avant le retour aux vestiaires. Le même Nusa a ensuite été averti à la 45e minute, dans une fin de première période plus tendue. À la pause, le score était donc de 1-1, avec une qualification encore totalement ouverte.

Haaland frappe à la 86e minute

La décision est tombée en fin de match. À la 86e minute, E. Haaland a inscrit le deuxième but norvégien, donnant l’avantage à son équipe dans les derniers instants de la rencontre.La Côte d’Ivoire a tenté de revenir, mais la Norvège a conservé son avance jusqu’au bout du temps additionnel. À 90’+8, le tableau d’affichage indiquait toujours 1-2.

La Côte d’Ivoire s’arrête là

Malgré son ouverture du score rapide, la Côte d’Ivoire quitte la Coupe du monde dès les huitièmes de finale. Les Ivoiriens avaient pourtant pris le match par le bon bout, mais n’ont pas su préserver leur avantage ni répondre au but tardif de Haaland. Le scénario est cruel : un départ idéal, une égalisation avant la pause, puis un but encaissé à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Avec cette victoire 2-1, la Norvège poursuit son parcours dans la compétition. Elle affrontera le Brésil dimanche 5 juin à 22h00.