Washington accuse l’UE de faciliter le contournement des droits de douane chinois

Les États-Unis accusent l'Union européenne de faciliter le contournement des droits de douane chinois et demandent un alignement des règles sur leurs directives commerciales. L'UE rejette cette pression, affirmant que son cadre réglementaire est non négociable. Des tensions persistent notamment autour du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

Les États-Unis ont haussé le ton vendredi contre l’Union européenne, l’accusant de permettre à la Chine de contourner leurs droits de douane et exigeant un réalignement de ses règles climatiques et sociales sur les entreprises. Bruxelles a répondu que son cadre réglementaire n’était pas négociable.

L’ambassadeur américain auprès de l’UE, Andrew Puzder, a publié vendredi sur X un document officiel listant une série de « préoccupations » américaines relatives à deux directives européennes majeures. Il a appelé le bloc à « aligner » ces textes sur l’accord commercial signé l’an dernier entre les deux parties. « Il est temps que l’UE agisse », a-t-il écrit, avant d’avertir que « les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux charges déraisonnables pesant sur le commerce américain » si aucune solution n’était trouvée.

Les deux textes visés sont la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), qui contraint les grandes sociétés à identifier et corriger les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, et la directive sur le reporting de durabilité (CSRD), qui les oblige à publier des données sur leurs émissions et leur impact climatique. Selon le document américain, leur « portée extraterritoriale » et leurs obligations « coûteuses » nuisent à la compétitivité des entreprises américaines sur le marché européen.

L’UE avait pourtant déjà revu ces deux textes à la baisse sous la pression des milieux d’affaires, en reportant leur entrée en vigueur et en exemptant les plus petites entreprises. Washington juge ces concessions insuffisantes.

La porte-parole de la Commission européenne, Arianna Podesta, a qualifié les discussions en cours avec Washington de « constructives », mais a posé une limite claire : « Ni notre cadre réglementaire ni notre autonomie normative ne sont négociables. »

Ces tensions surviennent au lendemain de nouvelles critiques de Puzder contre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (CBAM), qu’il a qualifié de « tarif douanier dans les faits, quelle que soit l’étiquette de politique climatique ».

L’UE est par ailleurs citée dans un rapport de la Maison-Blanche publié jeudi, aux côtés du Mexique, du Canada et du Japon, parmi les partenaires commerciaux présentant un risque de « transbordement illégal » de marchandises chinoises vers les États-Unis. Ce rapport prévoit de mobiliser l’intelligence artificielle pour mieux détecter ces pratiques à l’avenir. Bruxelles a indiqué partager « l’objectif américain de lutter contre la fraude douanière » et a précisé engager un dialogue avec Washington pour en comprendre les « implications potentielles », soulignant que le rapport lui-même reconnaît que le risque lié à l’UE est « intégré à de vastes flux commerciaux légitimes ».