Washington accuse Pékin de faire pression pour isoler Taïwan aux États-Unis

L’administration américaine accuse la Chine de mener une campagne active auprès des États américains et des entreprises privées afin de les dissuader de développer leurs relations avec Taïwan. Dans deux lettres conjointes rendues publiques cette semaine, plusieurs ministères américains affirment que Pékin cherche également à déformer la politique officielle des États-Unis concernant l’île.

Les documents, datés du 16 juin et signés par les départements d’État, du Commerce et de l’Agriculture, ont été adressés aux gouverneurs des États américains ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises. Ils ont été publiés mercredi par l’ambassade américaine de facto à Taïwan.

Selon ces lettres, les représentations diplomatiques chinoises aux États-Unis contacteraient régulièrement des responsables locaux et des acteurs du secteur privé afin de « décourager tout engagement avec Taïwan ». Washington estime que ces démarches visent à limiter les échanges économiques, commerciaux et institutionnels entre les États-Unis et l’île gouvernée démocratiquement.

Les autorités américaines rappellent que, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, les liens entre les deux partenaires demeurent importants et doivent continuer à se développer. Les États-Unis restent le principal soutien international de Taipei ainsi que son principal fournisseur d’armements.

La question de Taïwan demeure l’un des principaux sujets de tension entre Washington et Pékin. La Chine considère l’île comme faisant partie intégrante de son territoire et s’oppose fermement à toute initiative susceptible de renforcer sa reconnaissance internationale ou ses relations avec des gouvernements étrangers.

La publication de ces lettres intervient dans un contexte de rivalité stratégique croissante entre les deux premières puissances mondiales. En dénonçant publiquement les pressions exercées par Pékin, l’administration américaine cherche à encourager les États et les entreprises du pays à poursuivre leurs coopérations avec Taïwan malgré les objections chinoises.