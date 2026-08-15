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Au large de la Croatie, l’or d’une épave byzantine impressionne les archéologues

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Au large de la Croatie, l'or d'une épave byzantine impressionne les archéologues
Au large de la Croatie, l'or d'une épave byzantine impressionne les archéologues

Des chercheurs de l’Institut croate de conservation ont annoncé la découverte d’une quantité d’or jamais égalée sur une épave dans l’ensemble de la Méditerranée, mise au jour au large des côtes croates sur les vestiges d’un navire byzantin.

Pièces d’or, bagues et boucles ornées de pierres précieuses

Le naufrage a livré des pièces d’or, des boucles décorées de rubis, d’émeraudes et de perles, ainsi qu’une bague à sceau en or portant le portrait d’un empereur byzantin. Selon Pavle Dugonjic, de l’Institut croate de conservation, l’or récupéré pèse au total plus de 450 grammes, un volume exceptionnel pour ce type de site archéologique sous-marin.

Igor Miholjeck, également de l’institut, qualifie cette découverte de plus grande quantité d’or jamais retrouvée sur une épave dans l’ensemble de la région méditerranéenne, un constat qui souligne la valeur inhabituelle de la cargaison transportée par ce navire.

Un témoin de la chute de l’Empire romain d’Orient

Pour l’archéologue Justin Leidwanger, de l’université Stanford, ce site constitue un point d’observation critique pour comprendre la fin de l’Empire romain tardif et sa transformation vers le monde médiéval. Il permet notamment d’éclairer la manière dont la Méditerranée était tenue par ses routes maritimes, comment ces réseaux se sont fragmentés et comment l’empire byzantin a fini par s’effondrer.

Les recherches sur cette épave se poursuivent, les archéologues espérant encore affiner la datation précise du naufrage ainsi que l’identité de l’empereur représenté sur la bague à sceau retrouvée parmi les vestiges.

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