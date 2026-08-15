Brésil : Petrobras détecte des indices de pétrole au large de l’Amazonie

Petrobras a détecté des indices d'hydrocarbures à 175 km d'Amapá, sans confirmer de gisement exploitant. Le forage, entamé après cinq ans de démarches administratives, suscite des inquiétudes écologiques. Malgré les risques, le président Lula da Silva soutient le projet, essentiel pour la transition énergétique et le soutien économique du Brésil.

Petrobras a annoncé vendredi 14 août avoir détecté des indices d’hydrocarbures dans un puits exploratoire situé à environ 175 kilomètres des côtes de l’État d’Amapá, dans le nord du Brésil. La compagnie publique a découvert un composé organique pouvant signaler la présence de pétrole, de gaz ou des deux, sans pouvoir encore confirmer l’existence d’un gisement commercialement exploitable.

Le forage avait commencé en octobre 2025 après cinq années de démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation environnementale. Il est réalisé en eaux profondes dans la Marge équatoriale, une vaste zone maritime considérée comme prometteuse depuis la découverte d’importantes réserves au Guyana voisin. La présidente de Petrobras, Magda Chambriard, estime que ces premiers résultats renforcent l’optimisme du groupe concernant cette nouvelle région d’exploration.

Un projet économique au cœur d’une controverse écologique

Les associations environnementales dénoncent les risques d’une exploitation pétrolière dans une région maritime particulièrement riche en biodiversité, située au large de la plus grande forêt tropicale du monde. Elles redoutent notamment les conséquences d’une fuite ou d’une marée noire dans une zone où les interventions seraient complexes. Les prochaines analyses devront déterminer la taille, la qualité et l’accessibilité des hydrocarbures éventuellement présents.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva soutient le projet, considérant que les recettes pétrolières restent nécessaires pour financer la transition énergétique et garantir la sécurité du pays. Cette position nourrit les accusations de contradiction adressées au gouvernement brésilien, qui défend parallèlement une sortie progressive des énergies fossiles. Neuvième producteur mondial de pétrole, le Brésil cherche à renouveler ses réserves, tandis que Petrobras bénéficie d’une production record et a plus que doublé son bénéfice net sur un an au deuxième trimestre, à 10,4 milliards de dollars.