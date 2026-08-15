« Divorce alpin » : les accusations d’Emma Fourreau provoquent une polémique

L'eurodéputée Emma Fourreau crée la controverse en liant les abandons de femmes lors de randonnées à une forme de violence conjugale, illustrée par un drame survenu en 2025. Bien que de nombreux témoignages émergent, aucun chiffre ne prouve cette tendance. Les critiques soulignent un manque de données et des généralisations problématiques.

L’eurodéputée de La France insoumise Emma Fourreau a suscité de nombreuses réactions en affirmant que les abandons de femmes par leur conjoint pendant des randonnées en montagne seraient « de plus en plus fréquents ». Dans une vidéo publiée jeudi 13 août sur X, l’élue présente cette pratique, parfois désignée par l’expression « divorce alpin », comme une possible forme de violence conjugale.

Pour illustrer son propos, Emma Fourreau évoque la mort d’une Autrichienne abandonnée par son compagnon en altitude, en pleine nuit, en janvier 2025. La victime était morte de froid et l’homme avait ensuite été condamné. Cette affaire très médiatisée aurait encouragé d’autres femmes à raconter des expériences au cours desquelles elles auraient été laissées seules, parfois sans eau, nourriture, carte ou moyen de localisation. Aucun chiffre ne permet cependant d’établir la fréquence ou la progression de ce phénomène.

Des affirmations contestées faute de données

L’eurodéputée estime que l’abandon volontaire d’une compagne dans un environnement dangereux peut constituer une violence, particulièrement lorsqu’il s’inscrit dans une relation déjà marquée par l’emprise ou des comportements toxiques. Elle avance également que certains randonneurs pourraient distancer leur partenaire afin d’améliorer leurs performances enregistrées sur des applications sportives comme Strava. Cette hypothèse n’est toutefois étayée par aucune étude ni statistique.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont accusé Emma Fourreau de généraliser à partir de témoignages isolés et de présenter les femmes comme incapables de se repérer seules. D’autres considèrent au contraire que la question porte moins sur leur autonomie que sur la mise en danger volontaire d’une personne dans un milieu difficile. Au-delà de la polémique politique, les recommandations élémentaires en montagne demeurent les mêmes pour tous : préparer l’itinéraire, disposer d’eau et d’un moyen d’orientation, rester en groupe et ne jamais laisser seul un compagnon de randonnée en difficulté.