Violences sexuelles sur mineurs : Laurent Nuñez va contester la note de Gérald Darmanin

Laurent Nuñez conteste la note de Gérald Darmanin sur les enquêtes relatives aux violences sexuelles sur mineurs, pointant des erreurs concernant des dossiers non traités. Il souhaite préparer une réponse constructive sans créer de polémique entre les ministères, dans un contexte marqué par l'affaire de Lyhanna, une collégienne tragiquement disparue.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, prépare une réponse détaillée à la note de Gérald Darmanin consacrée aux dysfonctionnements présumés des enquêtes sur les violences sexuelles visant des mineurs. Il a réuni les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie afin de produire des éléments argumentés et de « rétablir certaines vérités ».

Laurent Nuñez affirme vouloir répondre point par point au garde des Sceaux, sans alimenter de polémique entre les deux ministères. Il conteste notamment le nombre de dossiers qui auraient été perdus ou laissés sans traitement. La note de douze pages a provoqué la colère de plusieurs organisations policières, certaines accusant Gérald Darmanin, ancien ministre de l’Intérieur, d’avoir trahi les forces de l’ordre.

Une note rédigée après l’affaire Lyhanna

Le document du ministère de la Justice rassemble les dysfonctionnements relevés par les parquets généraux dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Il fait notamment état de dossiers non transmis à la justice, de documents perdus, d’enquêtes abandonnées et d’une formation insuffisante de certains personnels.

Cette initiative intervient après la mort de Lyhanna, une collégienne de 11 ans retrouvée morte en juin dans le Gers. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été mis en examen pour viol et meurtre sur mineure. Il avait auparavant fait l’objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles visant des mineures sans être poursuivi, une situation qui a conduit le ministère de la Justice à examiner les éventuelles défaillances dans le suivi de ces signalements.