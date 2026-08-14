Miss Universe : Fátima Bosch menacée de destitution, son père demanderait à Raúl Rocha de bloquer le transfert des actions déjà vendues à une société malaisienne et d’empêcher Nawat de prendre la présidence jusqu’à Porto Rico

La vente de Legacy Holding Group USA par Raúl Rocha à la société malaisienne Tema Inovasi crée des tensions. Bien qu'il ait reçu 9 millions de dollars, des complications juridiques retardent le transfert complet des actions. Si la transaction aboutit, Rocha perdra sa participation dans Miss Universe, soulignant l'importance de cet accord.

La fin de l’ère Raúl Rocha Cantú à Miss Universe semble se dessiner : après avoir signé la vente de la société qui porte ses 50% de l’organisation et encaissé les premiers millions, le dirigeant mexicain tarde pourtant toujours à remettre les actions, au cœur d’une bataille arbitrale et judiciaire.

Un document judiciaire rendu le 20 mars 2026 par la Court of Chancery du Delaware, dans l’affaire Tema Inovasi Sdn. Bhd. v. Raúl Rocha Cantú and Legacy Holding Group USA, Inc., C.A. No. 2026-0281-JRB, révèle les dessous d’une transaction susceptible de bouleverser Miss Universe. Raúl Rocha Cantú a signé le 25 septembre 2025 un contrat prévoyant la vente de 100% de Legacy Holding Group USA, la société qui détient indirectement ses 50% de Miss Universe, à la société malaisienne Tema Inovasi. Prix : 25 millions de dollars. Une première tranche de 9 millions de dollars a été versée à Rocha, mais l’exécution de la vente a depuis provoqué un arbitrage puis une procédure judiciaire au Delaware. Si le contrat est exécuté jusqu’au bout, Rocha sortira totalement du capital de Legacy et perdra sa participation dans Miss Universe.

25 millions de dollars pour racheter la totalité de la société de Rocha

La structure de Miss Universe est complexe. Legacy Holding Group USA détient 50% de JKN Legacy Inc., qui contrôle JKN Universe LLC, propriétaire de Miss Universe Organization. Au moment des faits décrits par le tribunal, Raúl Rocha détenait 100% de Legacy USA. Le contrat signé avec Tema Inovasi prévoit une transaction en deux étapes : 9 millions de dollars pour 40% des actions de Legacy, puis 16 millions pour les 60% restants. Au terme de l’opération, Tema doit donc posséder 100% de Legacy USA et contrôler indirectement les 50% de Miss Universe portés par cette société. La première tranche est exécutée très rapidement. Le 29 septembre 2025, quatre jours après la signature du contrat, Tema verse les 9 millions de dollars sur le compte bancaire de Raúl Rocha. Le jugement du Delaware qualifie cette première opération de « completed ». Elle correspond contractuellement à 40% de Legacy USA, soit indirectement l’équivalent de 20% de Miss Universe.

Après avoir payé, Tema saisit un arbitre d’urgence

Les difficultés apparaissent ensuite autour de l’exécution de l’accord et des actions. Le 8 janvier 2026, plus de trois mois après le premier paiement, Tema Inovasi engage un arbitrage JAMS contre Raúl Rocha et Legacy Holding Group USA. Un arbitre d’urgence est désigné et rend le 29 janvier une décision intitulée « Partial Final Award ». Il ordonne notamment à Rocha de déposer immédiatement ses actions de Legacy USA auprès d’un agent de séquestre choisi par Tema, afin de sécuriser les titres pendant le règlement du différend. Rocha doit coopérer et transmettre les informations nécessaires à la mise en place de cet escrow. L’arbitre ordonne également que Elaine Daly, désignée par Tema, soit nommée au conseil d’administration de Legacy USA.

Un mois plus tard, Tema porte l’affaire devant la justice

Le 27 février 2026, près d’un mois après la décision de l’arbitre, le placement des actions sous séquestre n’est toujours pas finalisé. Tema Inovasi saisit alors la Court of Chancery du Delaware, Legacy USA étant une société constituée dans cet État, et demande à la justice de confirmer la décision arbitrale et d’intervenir en urgence. Le document ne permet pas d’affirmer que Rocha refuse toute coopération. Ses avocats ont échangé avec GLAS, l’agent de séquestre, fourni les documents demandés et participé aux discussions sur les modalités de l’opération. Certains délais résultent également des échanges entre Tema, GLAS et les représentants de Rocha. Reste qu’à cette date, la société malaisienne a déjà versé 9 millions de dollars depuis près de cinq mois et considère la situation suffisamment problématique pour avoir recours successivement à un arbitre d’urgence puis à un tribunal américain.

Après la saisine du Delaware, Rocha propose de remettre les 40%

La chronologie s’accélère une fois la justice saisie. Le 3 mars, Rocha et Legacy transmettent une résolution permettant la nomination d’Elaine Daly au conseil d’administration. Après avoir contesté certaines dispositions, Tema contresigne finalement le document le 5 mars. Daly entre alors au conseil et commence notamment à réclamer l’accès aux livres et documents de Legacy. Mais surtout, le 4 mars, Raúl Rocha propose de transférer directement à Tema 40% de ses actions de Legacy USA, soit précisément la participation correspondant à la première tranche de 9 millions de dollars. Ce calendrier est l’un des points les plus sensibles du dossier : le paiement avait été effectué en septembre 2025, mais il faut attendre mars 2026, un arbitrage d’urgence et la saisine du Delaware pour que Rocha propose cette remise directe des 40%.

Encore 16 millions et Rocha doit sortir totalement de Legacy

La deuxième tranche prévue par le contrat porte sur les 60% restants de Legacy USA pour 16 millions de dollars. Sa finalisation devait intervenir au plus tard le 25 mars 2026. Si cette étape est exécutée, Tema possédera 100% de Legacy et Rocha n’en détiendra plus aucune action. Il perdra par conséquent la participation indirecte de 50% dans Miss Universe qui lui a permis d’en devenir copropriétaire. C’est toute l’importance de ce contrat : Raúl Rocha n’a pas simplement engagé des discussions avec un investisseur. Il a signé la vente de la totalité de la société portant sa participation dans Miss Universe et commencé à en percevoir le prix.

Le Delaware fait gagner du temps à Rocha, mais n’annule pas la vente

Le 20 mars 2026, cinq jours avant l’échéance prévue pour la seconde tranche, la Court of Chancery rejette la demande d’urgence de Tema ainsi que sa demande d’accélération. Cette décision ne signifie toutefois pas que Rocha obtient le droit de conserver Legacy, pas plus qu’elle n’annule le contrat de 25 millions de dollars. La raison du rejet est procédurale. Malgré son intitulé de « Partial Final Award », la décision de l’arbitre d’urgence est considérée par la juge comme provisoire. Ses mesures peuvent encore être modifiées par le tribunal arbitral chargé de statuer sur le fond. Un panel composé de trois arbitres doit donc poursuivre l’examen du conflit avant qu’une véritable sentence finale puisse éventuellement être présentée à la justice. Pour Rocha, la décision du Delaware signifie avant tout une chose : du temps supplémentaire.

Rocha tarde à céder ses actions : l’arrivée de Nawat pourrait entraîner la destitution de Fátima Bosch

La bataille financière rejoint ici directement la guerre de pouvoir qui secoue Miss Universe. Nawat Itsaragrisil a considérablement renforcé sa position dans l’organisation et dirige désormais Miss Universe Eastern, avec 95 pays sous sa responsabilité. Rien dans le contrat entre Tema et Rocha ni dans le jugement du Delaware ne prévoit que Nawat deviendra automatiquement président de Miss Universe en cas de changement de propriétaire de Legacy. Mais son poids est désormais tel qu’une sortie de Rocha pourrait rebattre les cartes de la gouvernance et ouvrir la voie à son arrivée à la tête de l’organisation.

Une telle évolution pourrait également menacer directement Fátima Bosch. Nawat est devenu l’un de ses adversaires les plus virulents. Il a notamment affirmé que Fátima Bosch avait « détruit la marque Miss Universe », après l’avoir déjà tournée en dérision en demandant publiquement : « Qui est Fátima Bosch ? ». Raúl Rocha reste au contraire l’un de ses principaux soutiens, malgré sa réconciliation avec Nawat en novembre 2025 grâce à Omar Harfouch.

Selon les informations rapportées autour de cette bataille interne, le père de Fátima Bosch aurait demandé à Raúl Rocha de retarder ou de bloquer le transfert des actions déjà vendues à la société malaisienne, afin d’empêcher Nawat de prendre la présidence de l’organisation avant l’édition de Miss Universe prévue à Porto Rico. Si cette demande est confirmée, elle donnerait une dimension supplémentaire aux lenteurs entourant la cession de Legacy : derrière les millions de dollars et le transfert des actions se jouerait également l’avenir immédiat de Fátima Bosch et le contrôle de Miss Universe.

L’élection de la Mexicaine reste par ailleurs extrêmement contestée. Natalie Glebova, Miss Universe 2005 et membre du jury de Miss Universe 2025, a affirmé que six des huit juges qu’elle avait interrogés n’avaient pas voté pour Fátima Bosch. Omar Harfouch, qui avait quitté le jury avant la finale, avait de son côté affirmé que Rocha et son fils avaient tenté de l’influencer afin qu’il vote pour Bosch en invoquant des « business interests », avant d’annoncer son couronnement avant même la finale. Le rôle de Raúl Rocha dans l’élection de Fátima Bosch est ainsi au cœur des accusations entourant le résultat.

Dès lors, les lenteurs entourant la cession des actions pourraient-elles aussi s’expliquer, au moins en partie, par cette bataille de pouvoir et par la volonté de protéger Fátima Bosch jusqu’à Porto Rico ? Aucun élément du dossier judiciaire du Delaware ne permet de l’établir et cette hypothèse doit donc être distinguée des faits établis par la procédure. Mais la sortie définitive de Rocha lui ferait perdre son poids de propriétaire et pourrait ensuite fragiliser sa présidence. Si Nawat prenait alors la tête de l’organisation, la destitution de Fátima Bosch pourrait être mise sur la table, compte tenu de l’opposition frontale du dirigeant thaïlandais à Miss Universe 2025.

Raúl Rocha sur la fin, mais jusqu’au bout les problèmes continuent

À ce jour, impossible encore d’affirmer que Tema Inovasi possède définitivement les 50% de Miss Universe détenus par Legacy. Aucune sentence arbitrale finale publique retrouvée ne permet d’établir que les 60% restants ont été transférés ni que les 16 millions de dollars supplémentaires ont été versés. Mais pour Raúl Rocha, la fin semble se rapprocher à Miss Universe si la vente qu’il a signée est menée jusqu’à son terme. Après les nombreuses polémiques ayant accompagné sa présidence, c’est désormais la cession de ses propres actions qui tourne au bras de fer. Les premiers 9 millions de dollars ont été versés dès septembre 2025 et le transfert des titres reste au cœur du conflit. Si l’accord est finalement exécuté intégralement, Rocha perdra ses parts dans Legacy et sa participation dans Miss Universe. La fin d’une ère qui permettra enfin à Miss Univserse de retrouver de la crédibilité et une légitimité…