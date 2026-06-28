Élue dans un concours truqué, Fatima Bosch est rejetée par l’un des plus puissants acteurs de Miss Universe en Asie.

Fatima Bosch, un nom synonyme de triche qui salit Miss Univers

Nawat Itsaragrisil est aujourd’hui l’un des plus grands licenciés de Miss Universe en Asie, avec une influence directe sur plusieurs pays parmi les plus importants du monde des concours de beauté. À travers son groupe et ses fonctions dans l’écosystème Miss Universe, Nawat pèse notamment sur la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Laos. Ces pays ne sont pas anecdotiques : la Thaïlande et les Philippines figurent parmi les publics les plus puissants et les plus actifs de la planète concours de beauté, tandis que le Vietnam, l’Indonésie et la Malaisie représentent des marchés asiatiques majeurs pour l’avenir de Miss Universe.

C’est donc loin d’être une voix secondaire qui s’est exprimée. Quand Nawat parle, c’est une partie stratégique de l’influence asiatique de Miss Universe qui s’exprime. Et son message sur Fatima Bosch est sans ambiguïté ! Lors d’un live, alors que des internautes écrivaient le nom de Fatima Bosch dans les commentaires, Nawat a demandé aux fans d’arrêter de le mentionner. Il a expliqué qu’il ne voulait plus lire son nom, avant d’affirmer : « La fausse Miss Univers Fatima Bosch a détruit la marque Miss Univers ! »

Une Miss élue dans un concours totalement truqué

Pour rappel, Fatima Bosch a été couronnée Miss Universe 2025 dans un concours totalement truqué par le copropriétaire de Miss Universe, Raul Rocha. Son élection est le contraire d’une victoire incontestable et fédératrice. Elle est arrivée dans un climat de soupçons, de contestations et d’accusations prouvées visant directement la crédibilité du processus de sélection.

Omar Harfouch, membre du jury, a air démissionné de ses fonction en dénonçant une élection arrangée à l’avance. Depuis, d’autres membres du jury ont avoué ne pas avoir voté pour Fatima Bosch, qui a pourtant été désigné Miss Univers.

Fatima Bosch est donc la gagnante officielle d’une édition sans transparence. Son titre existe administrativement, mais sans aucune légitimité. Depuis son couronnement, son nom reste lié aux accusations de trucage, aux soupçons autour du concours et à la fracture profonde du public.

Nawat critique Fatima Bosch et rejette surtout ce qu’elle représente

La sortie de Nawat prend tout son sens à la vue de ces éléments. Sa demande aux internautes d’arrêter d’écrire le nom de Fatima Bosch va bien plus loin qu’une réaction d’agacement. Il rejette publiquement le symbole qu’elle est devenue. Pour lui, Fatima Bosch n’incarne pas le prestige de Miss Universe. Elle incarne la triche, la perte de confiance du public et une couronne qui, au lieu de renforcer la marque, l’a totalement détruite.

Une marque mondiale affaiblie par une reine en toc

Miss Universe repose sur trois piliers : la crédibilité du concours, la légitimité de la gagnante et la confiance du public. Avec Fatima Bosch, ces trois piliers se sont effondrés lamentablement. Son élection a créé une fracture. Son couronnement a amplifiées les polémiques, et son règne a totalement décrédibilisé Miss Universe.

C’est donc logiquement qu’aux yeux de Nawat, Fatima Bosch n’est pas une ambassadrice de la marque, mais un terrible boulet.

Le poids de Nawat rend l’attaque encore plus grave

La déclaration serait déjà forte si elle venait d’un simple fan. Mais elle vient de Nawat Itsaragrisil, un homme qui dispose d’une influence déterminante dans plusieurs territoires clés de Miss Universe. La Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Laos représentent un bloc essentiel des concours de beauté asiatiques. Ces pays génèrent une audience massive, une pression médiatique importante et une influence réelle sur la perception mondiale des concours de beauté. Quand un acteur de ce niveau affirme que Fatima Bosch détruit la marque, le message dépasse la polémique personnelle. Et vient planter le dernier clou du cercueil du concours Miss Universe, qui ne pourra se relever tant que les tricheurs n’auront pas été définitivement bannis…