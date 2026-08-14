CULTURE Dessins animés

Un magasin de cartes Pokémon dévalisé en pleine nuit dans l’Isère

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Un magasin de cartes Pokémon dévalisé en pleine nuit dans l'Isère
Un magasin de cartes Pokémon dévalisé en pleine nuit dans l'Isère

Un magasin spécialisé dans les cartes à collectionner Pokémon a été cambriolé dans la nuit du 12 au 13 août à Bourgoin-Jallieu, en Isère, pour un préjudice estimé à près de 80 000 euros.

Quatre hommes cagoulés en quelques minutes

Selon la police, le vol s’est produit vers 4 heures du matin, lorsque quatre individus cagoulés ont forcé la porte d’entrée de la boutique Smogtrade, installée place Président Carnot. Prévenue par le propriétaire, la police est intervenue en moins d’une minute, mais les cambrioleurs avaient déjà pris la fuite à bord d’un véhicule break de couleur grise, alertés par le déclenchement de l’alarme.

La gérante du magasin, qui a souhaité garder l’anonymat, précise que les voleurs ont eu le temps d’emporter plusieurs centaines de cartes, quasiment toutes issues de la franchise Pokémon, avant de disparaître.

Une septième ou huitième attaque en quatre mois

Le propriétaire de la boutique, qui a rouvert dès le lendemain à midi avec le soutien de clients habitués, confie se sentir aussi exposé qu’une bijouterie compte tenu des sommes en jeu, tout en s’inquiétant surtout pour la sécurité de ses employés en cas de nouvelle intrusion. Selon lui, sept à huit cambriolages similaires ont visé des boutiques de cartes à collectionner dans la région au cours des quatre derniers mois.

Régulièrement ciblées par ce type de vols en France comme à l’étranger, les cartes Pokémon rares peuvent atteindre des sommes considérables sur le marché de la collection, une carte Pikachu ayant récemment été adjugée aux enchères pour un montant record de 16,5 millions de dollars.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une