Un magasin de cartes Pokémon dévalisé en pleine nuit dans l’Isère

Un magasin de cartes Pokémon à Bourgoin-Jallieu est cambriolé par quatre hommes cagoulés, qui emportent pour près de 80 000 euros de marchandises. Malgré l'intervention rapide de la police, les voleurs réussissent à fuir. Ce vol s’inscrit dans une série d’attaques récentes ciblant ce type de commerce en Isère.

Un magasin spécialisé dans les cartes à collectionner Pokémon a été cambriolé dans la nuit du 12 au 13 août à Bourgoin-Jallieu, en Isère, pour un préjudice estimé à près de 80 000 euros.

Quatre hommes cagoulés en quelques minutes

Selon la police, le vol s’est produit vers 4 heures du matin, lorsque quatre individus cagoulés ont forcé la porte d’entrée de la boutique Smogtrade, installée place Président Carnot. Prévenue par le propriétaire, la police est intervenue en moins d’une minute, mais les cambrioleurs avaient déjà pris la fuite à bord d’un véhicule break de couleur grise, alertés par le déclenchement de l’alarme.

La gérante du magasin, qui a souhaité garder l’anonymat, précise que les voleurs ont eu le temps d’emporter plusieurs centaines de cartes, quasiment toutes issues de la franchise Pokémon, avant de disparaître.

Une septième ou huitième attaque en quatre mois

Le propriétaire de la boutique, qui a rouvert dès le lendemain à midi avec le soutien de clients habitués, confie se sentir aussi exposé qu’une bijouterie compte tenu des sommes en jeu, tout en s’inquiétant surtout pour la sécurité de ses employés en cas de nouvelle intrusion. Selon lui, sept à huit cambriolages similaires ont visé des boutiques de cartes à collectionner dans la région au cours des quatre derniers mois.

Régulièrement ciblées par ce type de vols en France comme à l’étranger, les cartes Pokémon rares peuvent atteindre des sommes considérables sur le marché de la collection, une carte Pikachu ayant récemment été adjugée aux enchères pour un montant record de 16,5 millions de dollars.