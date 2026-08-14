Après 14 ans sur beIN Sports, Omar Da Fonseca quitte la chaîne et rejoint Disney+ pour commenter la Liga avec Julien Brun

Omar Da Fonseca quitte beIN Sports après 14 ans pour rejoindre Disney+, où il commentera la Liga aux côtés de Julien Brun. Ce changement coïncide avec la transition des droits de diffusion de la Liga vers Disney+ et DAZN, marquant un tournant significatif dans le paysage audiovisuel du football français.

C’est un changement de taille dans le paysage audiovisuel du football français. Omar Da Fonseca quitte beIN Sports après 14 années passées sur la chaîne et rejoint Disney+, où il continuera à commenter la Liga. Selon L’Équipe, le consultant argentin de 66 ans formera un nouveau duo avec Julien Brun, lui aussi recruté par la plateforme.

Omar Da Fonseca tourne la page beIN Sports après 14 ans

Figure emblématique de beIN Sports depuis son lancement en France en 2012, Omar Da Fonseca était devenu l’une des voix les plus reconnaissables du football espagnol. Son enthousiasme, ses expressions et son duo avec Benjamin Da Silva avaient accompagné les principales affiches de Liga pendant plus d’une décennie. Son départ intervient au moment où beIN Sports perd également les droits du Championnat d’Espagne. À partir de la saison 2026-2027, Disney+ et DAZN diffuseront tous les deux l’intégralité de la Liga en France, dans le cadre d’un accord portant sur trois saisons, jusqu’en 2028-2029. Omar Da Fonseca ne quitte donc pas son championnat de prédilection. Il change de diffuseur et poursuivra ses commentaires de la Liga sur ESPN via Disney+.

Un nouveau duo avec Julien Brun

Pour accompagner Omar Da Fonseca, Disney+ a choisi Julien Brun, 48 ans. Le journaliste a notamment travaillé pour beIN Sports, Prime Video et DAZN. Resté sans poste régulier au commentaire pendant la saison dernière, il a retrouvé le micro cet été sur M6 à l’occasion de la Coupe du monde 2026, où il a commenté plusieurs rencontres aux côtés de Samuel Umtiti. Le tandem Julien Brun-Omar Da Fonseca sera chargé des principales affiches du Championnat d’Espagne sur la plateforme. Leur première rencontre est programmée dès samedi 15 août à 19h30, avec Alavés-Getafe, match d’ouverture de la saison.

Les 380 matchs de Liga disponibles sur Disney+

Disney+ a obtenu les droits de diffusion de l’intégralité des 380 matchs de Liga chaque saison en France, de 2026-2027 à 2028-2029. Les rencontres seront proposées en direct sur ESPN au sein de Disney+, avec des commentaires en français et sans coût supplémentaire pour les abonnés de la plateforme. Les plus grosses affiches seront notamment confiées à Julien Brun et Omar Da Fonseca. Pour les autres rencontres, Disney+ fera appel à plusieurs journalistes, parmi lesquels Alban Lepoivre, annoncé au commentaire de Séville-Rayo Vallecano samedi soir. Le Real Madrid débutera pour sa part sa saison de Liga le 26 août contre la Real Sociedad, tandis que le FC Barcelone affrontera l’Athletic Bilbao le 27 août.

La Liga change de diffuseurs, Da Fonseca reste au micro

Le départ d’Omar Da Fonseca marque surtout la fin d’une longue histoire avec beIN Sports. Pendant 14 ans, le consultant a été associé à la couverture du football espagnol sur la chaîne. Alors que la Liga quitte elle aussi beIN Sports, Da Fonseca suit le championnat espagnol chez son nouveau diffuseur. Pour Disney+, son recrutement permet de récupérer immédiatement une personnalité très identifiée à la Liga en France. Associé à Julien Brun, Omar Da Fonseca continuera donc de commenter le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et les principales affiches espagnoles, mais désormais sous les couleurs de Disney+.