Huit gravures de Matisse retrouvées lors d’une arrestation au Brésil

La police brésilienne a annoncé avoir récupéré huit œuvres du peintre français Henri Matisse, dérobées en décembre 2025 dans une bibliothèque de São Paulo, après l’arrestation d’un homme armé qui les détenait pour le compte du commanditaire du vol.

Des gravures retrouvées aux côtés d’une arme à feu

Les images diffusées par la police montrent ces compositions aux couleurs très vives, tirées de l’album Jazz publié par Matisse en 1947, disposées sur un lit à côté d’un revolver. Ces œuvres, estimées à 200 000 dollars, ont été retrouvées dans une habitation du centre de São Bernardo do Campo, près de São Paulo, tandis qu’une femme faisant l’objet de la même enquête a également été interpellée. Selon la police de l’État de São Paulo, le groupe à l’origine du vol agissait de manière structurée, avec une planification préalable et une répartition des tâches entre le vol, la réception et l’introduction des œuvres sur le marché noir.

Cinq œuvres de Portinari toujours introuvables

Le 7 décembre dernier, deux hommes armés avaient fait irruption dans la bibliothèque Mário de Andrade, au cœur de São Paulo, pour dérober plusieurs œuvres exposées après avoir maîtrisé une gardienne et un couple de personnes âgées présents sur place. Cinq œuvres du peintre moderniste brésilien Candido Portinari avaient été volées lors du même cambriolage, mais restent à ce jour introuvables. L’album Jazz de Matisse, publié en France en 1947, existe en 250 exemplaires signés selon la maison d’enchères Christie’s, ce qui rend chaque planche individuelle particulièrement recherchée sur le marché de l’art.