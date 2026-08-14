Finistère : une enquête ouverte après la mort suspecte d’une fillette de 2 ans

Une enquête est ouverte suite au décès d'une fillette de 2 ans au centre hospitalier de Brest. Le parquet de Quimper explore une contamination bactérienne comme cause potentielle, sans lien établi avec une pizzeria fréquentée par la famille. Les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances de cette tragédie.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte après le décès d’une fillette de 2 ans et huit mois au centre hospitalier de Brest, dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Le parquet de Quimper examine la piste d’une contamination bactérienne, mais l’origine précise du décès n’est pas encore établie.

La justice a été informée le 6 août par un rapport de la Direction départementale de la protection des populations du Finistère. Dans une vidéo diffusée sur TikTok, une femme se présentant comme la mère de l’enfant affirme que sa fille est morte en trois jours après une infection par la bactérie Escherichia coli. Ces déclarations doivent encore être confrontées aux analyses médicales et aux résultats de l’enquête.

Aucun lien établi avec un restaurant

La famille avait fréquenté une pizzeria de Quimper le 25 juillet, quelques jours avant l’hospitalisation de l’enfant. Cette information a conduit certains internautes à attribuer le décès à une intoxication alimentaire survenue dans cet établissement.

Le parquet appelle toutefois à la prudence. Les prélèvements et analyses réalisés dans le restaurant n’ont révélé aucune bactérie susceptible d’avoir provoqué la mort de la fillette. Les investigations se poursuivent pour déterminer la nature de la contamination éventuelle, son origine et les circonstances exactes du décès.