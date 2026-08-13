Doubs : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol de câbles

Deux hommes sont interpellés à Lavernay alors qu'ils tentent de voler des câbles de télécommunications d'Orange. Équipés de gants et de pinces, ils laissent derrière eux cinq tas de câbles sectionnés. Ce vol s'inscrit dans une série de tentatives similaires ayant eu lieu dans le Doubs cette année.

Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Lavernay, à une vingtaine de kilomètres de Besançon, alors qu’ils s’apprêtaient à dérober des câbles de télécommunications appartenant à Orange. Une troisième personne a réussi à échapper aux gendarmes en prenant la fuite à travers la forêt. Les deux suspects étaient équipés de gants et de pinces coupantes. Les militaires ont découvert à proximité de leur véhicule cinq tas de câbles en cuivre sectionnés, représentant une longueur totale d’environ 300 mètres.

Un autre vol attribué aux suspects

Les investigations ont permis de rapprocher cette tentative d’un autre vol de câbles téléphoniques commis au début de l’été dans le Doubs. Cette première attaque avait perturbé les télécommunications dans la commune de Bouclans. Orange a déposé plainte et estime son préjudice à environ 7 500 euros pour les deux affaires. Les enquêteurs doivent encore identifier la troisième personne et déterminer si le groupe est impliqué dans d’autres vols.

Une dizaine de vols depuis janvier

Le Doubs connaît une recrudescence des vols de câbles en cuivre et en fibre optique. Près d’une dizaine de faits similaires ont été recensés par la gendarmerie depuis le début de l’année. En juin, un réseau organisé soupçonné d’avoir volé près de 500 tonnes de câbles appartenant à Orange avait été démantelé. Les faits, commis dans plusieurs régions françaises, avaient causé un préjudice estimé à 2,7 millions d’euros depuis le début de l’année 2025.