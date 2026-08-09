Vaucluse : un homme écroué pour le meurtre de son ex-compagne

Un quinquagénaire a été placé en détention provisoire pour le meurtre de son ex-compagne dans le Vaucluse. Malgré des mesures de protection en place à la suite de violences antérieures, le tragique événement met en évidence les limites des dispositifs de sécurité pour les victimes de violences conjugales.

Un quinquagénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de son ex-compagne dans le Vaucluse. L’homme, un ancien légionnaire selon Le Figaro, est soupçonné d’avoir tué la victime avec une grande violence samedi. Il était déjà connu des services judiciaires pour des faits de violence sur cette même femme, qui bénéficiait de mesures de protection. Le suspect se trouvait sous contrôle judiciaire après de premiers actes violents.

Un passé de violences conjugales

Selon La Provence, l’homme figurait sur la liste du candidat Rassemblement national Franck Marest lors des dernières élections municipales. Ce dernier avait été battu par le maire sortant. Cette affiliation politique intervient dans un contexte où le suspect avait déjà été signalé pour son comportement violent envers son ancienne compagne.

Cette nouvelle affaire de féminicide met une fois de plus en lumière les limites des dispositifs de protection des victimes de violences conjugales. Malgré les mesures judiciaires en place et le contrôle imposé au quinquagénaire, le drame n’a pu être évité. Le parquet a décidé de placer l’homme en détention provisoire dans l’attente de son jugement.