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Intempéries en Haute-Savoie : une personne emportée par les eaux, des bébés évacués par hélicoptère

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Intempéries en Haute-Savoie : une personne emportée par les eaux, des bébés évacués par hélicoptère
Intempéries en Haute-Savoie : une personne emportée par les eaux, des bébés évacués par hélicoptère

Une personne restait portée disparue mardi soir à Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie, après avoir été emportée par les eaux du Giffre. La rivière est brutalement sortie de son lit à la suite d’un violent orage accompagné de fortes précipitations.

Les recherches menées par les sapeurs-pompiers n’ont pas permis de retrouver la victime. L’opération est désormais conduite par la gendarmerie nationale. Plus d’une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés dans cette commune alpine située près de Samoëns.

Quinze personnes évacuées par les airs

Une coulée de boue s’est parallèlement produite dans le Cirque du Fer-à-Cheval, site naturel très fréquenté pendant la saison estivale. Quinze personnes, parmi lesquelles deux bébés, ont dû être évacuées par des hélicoptères de la Sécurité civile.

Environ 170 personnes avaient également été mises à l’abri dans un restaurant en raison de l’état des routes. Après le dégagement de l’axe encombré, elles ont été autorisées à rejoindre leurs hébergements. Les secours restent toutefois mobilisés face au risque de nouvelles montées des eaux ou de mouvements de terrain dans le secteur.

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