Yvelines : une femme de 20 ans dénonce un viol après un « trou noir » en discothèque

Yvelines : une femme de 20 ans dénonce un viol après un « trou noir » en discothèqueYvelines : une femme de 20 ans dénonce un viol après un « trou noir » en discothèque

Le parquet de Versailles a ouvert une enquête après la plainte d’une jeune femme de 20 ans dénonçant un viol dans une chambre d’hôtel à Plaisir, dans les Yvelines. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, elle avait rejoint plusieurs amis au « Loft Metropolis », une discothèque située à Rungis, dans le Val-de-Marne.

La plaignante affirme avoir perdu tout souvenir de la soirée après avoir consommé deux verres et laissé brièvement l’un d’eux sans surveillance. Elle explique s’être réveillée vers 5 heures dans une chambre, à plus de 30 kilomètres de la discothèque, aux côtés d’un homme qu’elle ne connaissait pas. Souffrant de douleurs vaginales, elle dit également se souvenir d’avoir été contrainte à un acte sexuel.

La vidéosurveillance montre son arrivée avec deux hommes

La jeune femme aurait immédiatement quitté l’hôtel, commandé un véhicule avec chauffeur puis déposé plainte dans un commissariat de Seine-et-Marne. Un premier examen médico-légal aurait constaté une pénétration récente. Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs son arrivée dans l’établissement vers 4 h 30 en compagnie de deux individus.

La plaignante pense avoir été droguée à son insu pendant la soirée. Les enquêteurs devront désormais reconstituer son parcours entre la discothèque et l’hôtel, identifier les personnes filmées et déterminer si une substance lui a été administrée. À ce stade, aucune interpellation n’est mentionnée et les circonstances précises des faits restent à établir.