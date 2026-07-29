Cinq nourrissons morts retrouvés dans des cartons à Orange : la mère et son compagnon en garde à vue

Cinq nourrissons morts ont été découverts dans un appartement à Orange, entraînant la garde à vue de leur mère et de son compagnon. L'enquête, qui vise à déterminer les circonstances de ces décès, révèle que le couple a déjà deux enfants vivants, désormais placés sous protection. Une enquête pour meurtre sur mineur est ouverte.

La mère de famille domiciliée dans l’appartement d’Orange où les dépouilles de cinq nourrissons ont été découvertes a été placée en garde à vue ce mercredi. Son compagnon, qui affirme avoir lui-même trouvé les premiers restes humains, a également été placé en garde à vue. L’enquête, initialement ouverte à Carpentras, est désormais menée sous l’autorité du parquet d’Avignon.

Quatre squelettes et un corps en décomposition

La découverte a été effectuée dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble du centre historique d’Orange, dans le Vaucluse, à proximité du théâtre antique. Lors de la perquisition menée dans la soirée du lundi 27 juillet, les policiers ont retrouvé les ossements de quatre nourrissons ainsi que le corps en décomposition d’un cinquième bébé. Les dépouilles étaient dissimulées dans des cartons. Un médecin légiste appelé sur place a confirmé que les ossements et le corps découverts appartiendraient bien à cinq nourrissons. Le logement a immédiatement été placé sous scellés.

La mère venait d’accoucher à domicile

L’affaire a commencé après l’accouchement à domicile de la mère, âgée de 32 ans, dimanche 26 juillet. Elle a donné naissance à un petit garçon vivant et en bonne santé, avant d’être transportée à l’hôpital. Son compagnon, également âgé de 32 ans, aurait découvert cette grossesse très tardivement. Troublé par cette nouvelle naissance, il a entrepris des recherches dans l’appartement et a trouvé ce qui ressemblait à des restes humains. Il a alors contacté le centre hospitalier d’Orange, qui a immédiatement alerté la justice.

Le compagnon affirme avoir ignoré les grossesses

Entendu dans un premier temps sans être placé en garde à vue, l’homme a déclaré qu’il ignorait tout des potentielles grossesses précédentes de sa compagne. Il assure également ne pas avoir eu connaissance de la présence des dépouilles dans leur appartement. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer depuis combien de temps les restes étaient conservés dans le logement, à quelles périodes les cinq enfants sont nés et dans quelles circonstances ils sont morts. À ce stade, aucune responsabilité pénale n’a été définitivement établie.

La mère interpellée à sa sortie de l’hôpital

La mère a été interpellée mercredi matin à sa sortie de l’hôpital, où elle était prise en charge depuis son accouchement. Elle a ensuite été placée en garde à vue à Avignon afin d’être interrogée sur les cinq grossesses présumées, les conditions des accouchements et le devenir des nourrissons. Son compagnon a lui aussi été placé en garde à vue. Les enquêteurs vont confronter leurs déclarations aux constatations réalisées dans l’appartement et aux résultats des examens médico-légaux.

Une enquête ouverte pour meurtre sur mineur

Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Une autopsie doit être pratiquée sur le corps du nourrisson retrouvé en état de décomposition. Les ossements des quatre autres bébés vont faire l’objet d’analyses anthropologiques en laboratoire. Ces examens doivent permettre de préciser l’âge des nourrissons, la période approximative de leur naissance et, lorsque l’état des dépouilles le permettra, les causes de leur mort. Les investigations devront également déterminer si les enfants sont nés vivants ou sans vie.

Les trois autres enfants du couple placés à l’abri

Le couple est déjà parent de deux enfants âgés de huit et neuf ans. Ces derniers ont été pris en charge afin que leur situation soit rapidement évaluée par les services de protection de l’enfance. Le petit garçon né dimanche a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire, avant la saisine d’un juge des enfants. Les trois enfants sont vivants et pris en charge pendant que l’enquête se poursuit.