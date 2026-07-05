La maison de l’horreur : 16 enfants retrouvés dans une maison insalubre en Ohio, quatre membres d’une même famille arrêtés

La police de Hamden, dans l’Ohio, a découvert 16 enfants vivant dans des conditions qualifiées d’« inimaginables » par les autorités. Les victimes, âgées d’environ 18 mois à 18 ans, se trouvaient dans une habitation située sur Ohmer Street, dans ce petit village du comté de Vinton. L’intervention a eu lieu lors de l’exécution d’un mandat de perquisition. D’après les premiers éléments de l’enquête, les policiers ne s’attendaient pas à trouver autant d’enfants à l’intérieur de la maison.

Entassés dans une pièce d’environ 13 m²

Les enfants vivaient dans des conditions d’hygiène extrêmement dégradées, au milieu de déchets et d’excréments humains. Une grande partie d’entre eux aurait passé l’essentiel des quatre dernières années dans une seule pièce d’environ 12 pieds sur 12, soit un peu plus de 13 m². À l’intérieur, les enfants auraient été entassés, isolés du monde extérieur, sans véritable suivi scolaire ni médical connu.

Des enfants en grave retard de développement

Le shérif du comté de Vinton, Ryan Cain, a décrit une scène « dégoûtante », affirmant que de nombreux animaux d’élevage étaient mieux traités que les enfants retrouvés dans la maison. Selon les autorités, plusieurs enfants présentaient de graves retards de développement. Certains ressemblaient à des enfants « presque sauvages », avec de grandes difficultés à communiquer. Plusieurs ne parvenaient pas à parler correctement. L’un des plus âgés, présenté comme ayant 18 ans, serait lui aussi considéré comme vulnérable en raison de son état de développement.

Sept enfants hospitalisés, deux évacués par hélicoptère

Sept enfants ont été transportés à l’hôpital afin d’être examinés et soignés. Deux d’entre eux ont dû être évacués par hélicoptère vers des centres de soins spécialisés. Au moins un enfant aurait été hospitalisé dans un état critique au moment de la découverte. Les autorités ont affirmé que si l’intervention avait été retardée de 24 heures, l’affaire aurait pu se terminer par un ou plusieurs décès.

Quatre adultes arrêtés

Quatre adultes ont été arrêtés dans cette affaire : Gary Siders Sr., 73 ans, Christina Siders, 67 ans, Gary Siders Jr., 36 ans, et Elizabeth Siders, 33 ans. Les autorités les présentent comme les grands-parents et les parents des enfants. Chacun d’eux est poursuivi pour 16 chefs de mise en danger d’enfants, des faits considérés comme des crimes graves dans l’Ohio. Les quatre suspects ont plaidé non coupable lors de leur première comparution. Leur caution a été fixée à 300 000 dollars chacun.

Les enfants placés sous protection

Après leur retrait de la maison, les enfants ont été placés sous la protection temporaire des services sociaux de l’Ohio. L’enquête reste ouverte. Les autorités cherchent notamment à comprendre comment 16 enfants ont pu rester invisibles pendant aussi longtemps, sans traces scolaires, médicales ou administratives clairement identifiées.

Une famille qui aurait souvent déménagé

Selon les premiers éléments, la famille aurait beaucoup déménagé dans le sud de l’Ohio au cours des dernières années. Les enquêteurs pensent qu’elle aurait ainsi évité de laisser des traces administratives, médicales ou scolaires. Le district scolaire local affirme ne pas avoir retrouvé de dossier d’inscription pour les enfants.

Des voisins disent n’avoir jamais vu les enfants

Des habitants du secteur ont déclaré qu’ils ignoraient totalement que des enfants vivaient dans cette maison. L’un des voisins a affirmé n’avoir jamais aperçu d’enfants, alors qu’il habitait à seulement quelques maisons. La maison se trouve pourtant dans une petite commune où les habitants pensaient se connaître.

Une enquête parallèle à l’origine de la découverte

La découverte aurait été faite dans le cadre d’une enquête parallèle, sans lien initial avec les enfants. C’est en intervenant dans cette maison que les forces de l’ordre ont mis au jour l’ampleur de la situation.L’enquête doit désormais déterminer depuis combien de temps les enfants vivaient dans ces conditions, comment ils ont échappé aux institutions, et quelles responsabilités exactes seront retenues contre les adultes arrêtés.