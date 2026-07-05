Des centaines de membres masqués d’un groupe nationaliste blanc défilent à Washington pour la fête nationale américaine

Des centaines de membres masqués du groupe nationaliste blanc Patriot Front ont défilé samedi dans les rues de Washington, à l’occasion des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

Vêtus de chemises bleues, de pantalons kaki, de casquettes et le visage dissimulé par des masques blancs et des lunettes de soleil, les manifestants ont marché près de la gare Union Station et du Capitole en brandissant notamment des drapeaux confédérés et des versions modifiées du drapeau américain. Ils ont scandé des slogans tels que « Reclaim America » (« Reprenons l’Amérique »).

Le groupe Patriot Front a affirmé avoir mobilisé environ 400 participants pour cette manifestation. La police métropolitaine de Washington a indiqué avoir surveillé le rassemblement sans signaler d’incident ni procéder à des arrestations, tout en rappelant son engagement à garantir à la fois la sécurité publique et le respect du droit à la liberté d’expression.

Fondé en 2017 à la suite des violences de Charlottesville, Patriot Front est considéré comme une organisation suprémaciste blanche par plusieurs organismes spécialisés dans la lutte contre l’extrémisme. Le groupe utilise des symboles patriotiques et des démonstrations publiques pour promouvoir une idéologie nationaliste blanche et anti-immigration.

Le défilé s’est déroulé quelques heures avant les festivités officielles du 4 juillet organisées dans la capitale américaine, marquées cette année par un important dispositif de sécurité en raison des célébrations du quart de millénaire de l’indépendance des États-Unis.