L’Égypte sur le point de recevoir 1,5 milliard d’euros de l’Union européenne

L’Égypte devrait recevoir dans les prochains jours un versement de 1,5 milliard d’euros de l’Union européenne dans le cadre de son programme d’assistance macrofinancière, a annoncé samedi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty. Cette somme constitue la première des deux dernières tranches prévues par ce dispositif d’aide.

Lors d’une conférence de presse organisée dans la nouvelle capitale administrative égyptienne aux côtés de la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Suica, le ministre a précisé que les 3 milliards d’euros restants seraient versés en deux paiements égaux de 1,5 milliard d’euros chacun.

Le gouvernement égyptien espère que le dernier versement interviendra d’ici le début de l’automne. Cette nouvelle aide s’inscrit dans la continuité du soutien financier accordé par l’Union européenne au pays.

À ce jour, l’Union européenne a déjà déboursé 2 milliards d’euros dans le cadre de ce programme, avec un premier versement de 1 milliard d’euros en janvier 2025, suivi d’une deuxième tranche du même montant plus tôt cette année.

Ce programme d’assistance macrofinancière de 5 milliards d’euros fait partie d’un accord de financement plus large conclu entre l’Union européenne et l’Égypte en 2024. D’un montant total de 7,4 milliards d’euros, cet accord comprend également 5 milliards d’euros de prêts concessionnels destinés à soutenir l’économie égyptienne.