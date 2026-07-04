L’Inde maintient le cap sur le carburant E20 malgré les inquiétudes des automobilistes

Le gouvernement indien et les principaux constructeurs automobiles ont défendu samedi l’obligation d’utiliser un carburant contenant 20 % d’éthanol, affirmant qu’aucune preuve ne montre que ce mélange provoque des dommages généralisés aux véhicules. Cette prise de position intervient alors que les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux.

Le carburant, appelé E20, suscite des interrogations de la part de nombreux automobilistes, notamment les propriétaires de véhicules plus anciens conçus pour des mélanges contenant moins d’éthanol. Certains craignent des risques de corrosion, une usure prématurée des moteurs ou une baisse des performances et du rendement énergétique.

Face à ces inquiétudes, plusieurs constructeurs, dont Maruti Suzuki, Hero MotoCorp et Toyota Kirloskar Motor, assurent que les véhicules, y compris les modèles plus anciens, peuvent fonctionner en toute sécurité avec le carburant E20. Les industriels affirment s’appuyer sur plusieurs années de tests et de retours d’expérience pour étayer leurs conclusions.

Maruti Suzuki, premier constructeur automobile du pays, indique avoir assuré l’entretien de plus de 15 millions de véhicules anciens non homologués à l’origine pour l’E20 au cours des deux dernières années, sans constater de problèmes liés à ce carburant. Rahul Bharti, directeur exécutif chargé des affaires institutionnelles du groupe, a déclaré que les essais réalisés sur des véhicules initialement conçus pour le carburant E10 n’avaient révélé « rien d’inquiétant ».

Le gouvernement indien poursuit le déploiement du carburant E20 dans le cadre de sa stratégie visant à réduire sa dépendance aux importations de pétrole et à accroître l’utilisation de biocarburants produits localement. Malgré les assurances des autorités et de l’industrie, le débat se poursuit parmi les consommateurs sur les effets à long terme de cette transition.