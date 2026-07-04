La Cour constitutionnelle d’Arménie confirme les résultats des élections et déboute l’opposition prorusse

La Cour constitutionnelle d’Arménie a rejeté le recours déposé par l’opposition prorusse visant à faire annuler les résultats des élections législatives de juin. Cette décision confirme la victoire du parti du Premier ministre Nikol Pachinian et met fin au principal contentieux juridique lié au scrutin.

L’alliance d’opposition « Strong Armenia », arrivée en deuxième position avec 23,3 % des suffrages, contestait les résultats en dénonçant des irrégularités électorales. Elle demandait l’annulation du vote, mais la plus haute juridiction du pays a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de remettre en cause les résultats officiels.

Le parti Contrat civil de Nikol Pachinian est arrivé largement en tête avec près de 50 % des voix, conservant ainsi sa majorité au Parlement. La campagne électorale s’était déroulée dans un climat tendu, l’opposition accusant les autorités d’avoir arrêté plusieurs de ses candidats et partisans avant le scrutin.

Les observateurs internationaux ont toutefois indiqué que les élections s’étaient déroulées de manière globalement satisfaisante dans la majorité des bureaux de vote. Cette décision de la Cour constitutionnelle renforce la position de Nikol Pachinian, qui poursuit une politique de rapprochement avec les pays occidentaux dans un contexte de relations toujours plus tendues entre l’Arménie et la Russie.