Donald Trump propose à Vladimir Poutine son aide pour trouver un accord sur l’Ukraine

Le président américain Donald Trump a proposé au président russe Vladimir Poutine de contribuer à la recherche d’un règlement du conflit en Ukraine lors d’un entretien téléphonique d’environ 90 minutes, selon un haut responsable du Kremlin.

D’après Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, la conversation, qualifiée de « constructive et professionnelle », s’est déroulée à l’approche du sommet de l’OTAN prévu la semaine prochaine en Turquie. Donald Trump aurait réaffirmé sa volonté de favoriser une résolution rapide du conflit et proposé l’aide des États-Unis dans les efforts diplomatiques.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a indiqué que la Russie privilégiait une solution « politique et diplomatique », tout en insistant sur la nécessité de prendre en compte les intérêts fondamentaux de Moscou. Il a également accusé l’Ukraine et certains de ses alliés européens de chercher à prolonger ou à intensifier le conflit.

Les autorités russes ont par ailleurs affirmé que leurs forces continuaient de progresser sur le terrain, notamment autour de la ville stratégique de Kostiantynivka. Cette version est toutefois contestée par Kiev, dont le président Volodymyr Zelensky assure que les forces ukrainiennes conservent le contrôle de la ville.

Peu après son échange avec Vladimir Poutine, Donald Trump s’est également entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a qualifié cette conversation de « très positive » et a déclaré qu’il existait une « véritable perspective » de mettre fin à la guerre. Les deux dirigeants devraient poursuivre leurs discussions lors du sommet de l’OTAN.