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Alpes-Maritimes : un trafic de kétamine démantelé après une livraison ratée

3 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Dix kilos de drogue dissimulés dans des croquettes pour animaux ont permis de démanteler un réseau fournissant le milieu des rave parties.

Alpes-Maritimes : un trafic de kétamine démantelé après une livraison ratée
Alpes-Maritimes : un trafic de kétamine démantelé après une livraison ratée

Un trafic de kétamine a été démantelé dans les Alpes-Maritimes après une erreur de livraison qui a mis les enquêteurs sur la piste. En mars dernier, 10 kilos de drogue ont été découverts cachés dans des sachets de croquettes pour animaux à Grasse. Cette saisie, dont la valeur est estimée entre 700 000 et 900 000 euros, a déclenché une enquête qui a abouti à l’interpellation de quatre personnes le 30 juin.

Un réseau lié aux rave parties

Le réseau démantelé approvisionnait principalement le milieu des rave parties. Les stupéfiants provenaient des Pays-Bas et transitaient par la région grassoise avant d’être écoulés auprès d’une clientèle ciblée. La méthode de dissimulation dans des sacs de nourriture pour animaux visait à tromper les contrôles douaniers et policiers.

Cette affaire illustre les nouvelles méthodes employées par les trafiquants pour acheminer des substances prohibées sur le territoire français. La kétamine, anesthésiant détourné de son usage vétérinaire, connaît une diffusion croissante dans les milieux festifs alternatifs. Les quatre suspects interpellés devront répondre de leur implication présumée dans ce réseau d’envergure.

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