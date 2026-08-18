Rennes : une enquête pour meurtre ouverte après la mort suspecte d’une résidente d’Ehpad

Une enquête pour meurtre sur personne vulnérable est ouverte à Rennes après la mort suspecte d'une résidente d'Ehpad, retrouvée sans vie dans sa chambre avec un oreiller sur le visage. Les premiers examens n'ont pas révélé de signes évidents de violence, et des analyses supplémentaires sont prévues pour clarifier les circonstances du décès.

Une enquête pour meurtre sur personne vulnérable a été ouverte après la découverte du corps sans vie d’une femme dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Rennes. La résidente a été retrouvée dimanche soir dans sa chambre par des membres du personnel soignant, dans des circonstances qui ont conduit les autorités à envisager l’intervention d’un tiers.

Âgée de 82 ans, la victime se trouvait dans son lit lorsqu’elle a été découverte avec un oreiller posé sur le visage. La femme était invalide et ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour se déplacer seule. Ces premiers éléments ont motivé l’ouverture d’investigations sous une qualification criminelle, sans permettre à ce stade d’établir précisément le déroulement des faits.

Les causes du décès restent incertaines

Les premiers examens médico-légaux n’ont toutefois révélé aucun signe manifeste d’étouffement ou de strangulation. La présence de l’oreiller ne suffit donc pas, en elle-même, à déterminer l’origine de la mort. Des analyses anatomopathologiques doivent désormais être réalisées afin de rechercher d’éventuelles lésions ou anomalies invisibles lors des premières constatations.

L’enquête devra également reconstituer les dernières heures de la résidente, vérifier les conditions dans lesquelles sa chambre était accessible et entendre les personnes présentes dans l’établissement au moment de la découverte. La qualification de meurtre sur personne vulnérable permet aux enquêteurs de mener des investigations approfondies, mais elle ne signifie pas qu’un homicide est déjà établi. Les conclusions médicales seront déterminantes pour confirmer ou écarter la piste criminelle.