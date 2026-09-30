Bagnolet : de l’eau non potable consommée pendant des mois dans un collège

Le collège Georges-Politzer de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, restera fermé ce mercredi après la découverte d’un problème majeur sur son réseau d’eau. Des analyses réalisées au début du mois de juin avaient conclu que l’eau de l’établissement n’était pas propre à la consommation. Pourtant, aucune mesure correctrice n’aurait été engagée pendant plusieurs mois, alors que des élèves et des personnels continuaient à utiliser les installations.

Le département de la Seine-Saint-Denis affirme n’avoir pris connaissance des résultats que le 25 septembre et a annoncé l’ouverture d’une enquête interne. L’objectif est de comprendre pourquoi le rapport du laboratoire n’a pas été transmis plus rapidement et pourquoi les interventions nécessaires ont autant tardé. Des images diffusées ces derniers jours montrent par ailleurs une eau fortement colorée, parfois jaune ou marron, sortie des robinets du collège.

Des analyses inquiétantes restées sans réponse pendant plusieurs mois

Le rapport établi après les prélèvements du 4 juin signalait notamment une contamination d’origine fécale et la présence potentielle d’autres germes pathogènes. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, l’Agence régionale de santé considérerait toutefois que le risque sanitaire reste faible. Cette appréciation n’empêche pas les interrogations sur la durée pendant laquelle les occupants de l’établissement ont pu être exposés à une eau impropre à la consommation.

Les premiers signalements seraient d’ailleurs antérieurs aux analyses. Dès février, la qualité de l’eau aurait été évoquée en commission d’hygiène et de sécurité, avant une nouvelle alerte au printemps. Le département aurait ensuite été saisi en mai, puis aurait demandé des prélèvements. Plusieurs personnels expliquent également que l’apparence inhabituelle de l’eau était connue depuis bien plus longtemps, certains évoquant un problème ancien.

Le réseau d’eau du collège doit désormais être entièrement contrôlé

La fermeture décidée pour ce mercredi doit permettre d’effectuer les premières interventions nécessaires et de sécuriser les installations. Le département annonce également une révision complète du réseau d’eau afin d’identifier précisément l’origine de la contamination et d’éviter qu’un problème similaire puisse se reproduire. Les résultats de cette inspection seront déterminants pour savoir si les difficultés proviennent des canalisations internes ou d’une autre partie du réseau.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu autour des conditions d’accueil dans certains établissements scolaires. Au-delà de la question sanitaire, elle pose celle de la circulation de l’information entre les équipes éducatives, les services techniques et les collectivités responsables des bâtiments. Après plusieurs mois de retard, les investigations devront désormais déterminer comment une alerte de cette nature a pu rester sans réponse aussi longtemps.