POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Gabriel Attal promet de ne pas modifier la fiscalité de l’assurance-vie

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Présidentielle 2027 : Gabriel Attal promet de ne pas modifier la fiscalité de l’assurance-vie
Présidentielle 2027 : Gabriel Attal promet de ne pas modifier la fiscalité de l’assurance-vie

Gabriel Attal prend un engagement à destination des épargnants : s’il accède à l’Élysée en 2027, il affirme qu’il ne modifiera pas la fiscalité de l’assurance-vie. Le responsable de Renaissance a présenté cette position mardi 29 septembre lors des Assises de l’Afer, à Paris.

Au-delà de la préservation du régime actuel de l’assurance-vie, Gabriel Attal souhaite encourager davantage l’épargne de long terme. Il propose notamment la création d’un plan d’épargne ouvert automatiquement à chaque naissance, que les parents pourraient alimenter dans un cadre fiscal avantageux jusqu’aux 18 ans de leur enfant.

Orienter davantage l’épargne vers la retraite

L’ancien Premier ministre souhaite également agir sur l’intéressement et la participation versés aux salariés. Son projet prévoit que la moitié des sommes correspondantes soit orientée vers des dispositifs consacrés à la préparation de la retraite.

Ces différentes mesures s’inscrivent dans une réflexion plus large sur le financement de l’économie et la constitution d’une épargne sur le long terme. Gabriel Attal cherche ainsi à combiner stabilité fiscale pour l’assurance-vie et développement de nouveaux mécanismes d’épargne.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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