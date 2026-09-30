POLITIQUE Présidentielle 2027

Fonction publique : le RN prévoit moins de postes mais des hausses de salaires ciblées, annonce Jean-Philippe Tanguy

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Fonction publique : le RN prévoit moins de postes mais des hausses de salaires ciblées, annonce Jean-Philippe Tanguy
Fonction publique : le RN prévoit moins de postes mais des hausses de salaires ciblées, annonce Jean-Philippe Tanguy

Le Rassemblement national veut réduire le nombre de postes dans la fonction publique tout en augmentant les rémunérations de certaines professions. Invité mardi soir de BFM, Jean-Philippe Tanguy a détaillé plusieurs orientations économiques que le parti entend défendre dans la perspective de la présidentielle.

Le député RN affirme qu’après une réorganisation de l’État, « il y aura moins de postes de fonctionnaires ». Le parti entend notamment supprimer ou restructurer certaines agences publiques qu’il considère comme redondantes. Jean-Philippe Tanguy ne défend toutefois pas un gel général des rémunérations.

Des augmentations ciblées selon les métiers

Le responsable RN privilégie des revalorisations différenciées selon les professions. Il cite notamment les enseignants en début de carrière, les personnels pénitentiaires, les ingénieurs de l’État et les accompagnants d’élèves en situation de handicap. Cette approche se distingue d’une augmentation uniforme du point d’indice pour l’ensemble des agents publics.

Jean-Philippe Tanguy annonce surtout une prochaine étape : Marine Le Pen et Jordan Bardella doivent présenter le 6 octobre une trajectoire budgétaire et un contre-budget du Rassemblement national. Ce document devrait permettre de préciser le nombre de postes concernés, les économies attendues et le financement des augmentations salariales envisagées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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