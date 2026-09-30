POLITIQUE

Écrits attribués à Bardella : Jean-René Cazeneuve estime qu’il devrait démissionner s’ils sont authentifiés

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Écrits attribués à Bardella : Jean-René Cazeneuveestime qu’il devrait démissionner s’ils sont authentifiés
Écrits attribués à Bardella : Jean-René Cazeneuveestime qu’il devrait démissionner s’ils sont authentifiés

Jean-René Cazeneuve durcit le ton dans l’affaire des messages attribués par Mediapart à Jordan Bardella. Le député Ensemble pour la République estime que le président du Rassemblement national devrait démissionner si l’authenticité et l’attribution des propos antisémites et complotistes publiés par le média étaient établies.

Le parlementaire juge les faits allégués « extrêmement graves ». Sa position reste néanmoins explicitement conditionnelle : Jordan Bardella conteste être l’auteur des messages et a annoncé le dépôt d’une plainte en diffamation contre Mediapart.

Un ancien responsable du FNJ défend Bardella

Gaëtan Dussausaye, ancien président du Front national de la jeunesse et ancien proche de Jordan Bardella, défend au contraire le président du RN. Il affirme qu’il lui paraît « impossible » que celui-ci ait écrit les messages publiés et évoque une « manipulation ».

Les deux hommes ne se sont pas affrontés directement : leurs déclarations ont été recueillies séparément. Mediapart maintient avoir authentifié les conversations tandis que Jordan Bardella parle de faux.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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