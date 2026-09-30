Écrits attribués à Bardella : Jean-René Cazeneuveestime qu’il devrait démissionner s’ils sont authentifiés

Jean-René Cazeneuve appelle à la démission de Jordan Bardella si les messages antisémites et complotistes publiés par Mediapart sont authentiques. Bardella conteste ces allégations et annonce une plainte en diffamation. De son côté, Gaëtan Dussausaye défend Bardella, refusant l'idée d'une telle attribution.

Jean-René Cazeneuve durcit le ton dans l’affaire des messages attribués par Mediapart à Jordan Bardella. Le député Ensemble pour la République estime que le président du Rassemblement national devrait démissionner si l’authenticité et l’attribution des propos antisémites et complotistes publiés par le média étaient établies.

Le parlementaire juge les faits allégués « extrêmement graves ». Sa position reste néanmoins explicitement conditionnelle : Jordan Bardella conteste être l’auteur des messages et a annoncé le dépôt d’une plainte en diffamation contre Mediapart.

Un ancien responsable du FNJ défend Bardella

Gaëtan Dussausaye, ancien président du Front national de la jeunesse et ancien proche de Jordan Bardella, défend au contraire le président du RN. Il affirme qu’il lui paraît « impossible » que celui-ci ait écrit les messages publiés et évoque une « manipulation ».

Les deux hommes ne se sont pas affrontés directement : leurs déclarations ont été recueillies séparément. Mediapart maintient avoir authentifié les conversations tandis que Jordan Bardella parle de faux.