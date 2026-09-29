Polémique à Saint-Denis : Bally Bagayoko dément avoir allumé une poubelle, une vidéo plus longue éclaire la séquence

Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, dément avoir allumé une poubelle en feu, accusé suite à une vidéo virale. Une séquence plus longue révèle qu'il déplaçait la poubelle pour éviter un danger. Malgré les accusations infondées, il exprime son soutien aux lycéens tout en défendant le droit à la violence dans certaines situations.

Une courte vidéo montrant Bally Bagayoko à proximité d’une poubelle en feu devant le lycée Bartholdi de Saint-Denis a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Certains comptes ont accusé le maire LFI d’avoir participé aux débordements, voire d’avoir lui-même provoqué l’incendie. L’élu dément catégoriquement et une séquence plus longue apporte un contexte différent.

Bally Bagayoko dénonce des « fake news » et des « mensonges ». Une version plus longue de la vidéo le montre en train de déplacer la poubelle alors qu’elle est déjà en feu, afin de l’éloigner des grilles de l’établissement. Des lycéens interrogés par l’AFP affirment également que le maire avait demandé aux jeunes présents de cesser d’allumer des feux.

Soutien aux lycéens et polémique distincte sur la violence

Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’étayer l’affirmation selon laquelle Bally Bagayoko aurait lui-même mis le feu à la poubelle. La courte vidéo diffusée initialement ne montrait qu’une partie de la séquence et son interprétation a fait l’objet de nombreuses publications politiques.

Une autre controverse concerne cependant les déclarations du maire sur les mobilisations. Bally Bagayoko assume son soutien aux lycéens et a estimé, plus généralement, que la violence pouvait dans certaines circonstances être considérée comme légitime.