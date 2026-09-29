POLITIQUE

Polémique à Saint-Denis : Bally Bagayoko dément avoir allumé une poubelle, une vidéo plus longue éclaire la séquence

Par

1 minute de lecture

Polémique à Saint-Denis : Bally Bagayoko dément avoir allumé une poubelle, une vidéo plus longue éclaire la séquence
Polémique à Saint-Denis : Bally Bagayoko dément avoir allumé une poubelle, une vidéo plus longue éclaire la séquence

Une courte vidéo montrant Bally Bagayoko à proximité d’une poubelle en feu devant le lycée Bartholdi de Saint-Denis a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. Certains comptes ont accusé le maire LFI d’avoir participé aux débordements, voire d’avoir lui-même provoqué l’incendie. L’élu dément catégoriquement et une séquence plus longue apporte un contexte différent.

Bally Bagayoko dénonce des « fake news » et des « mensonges ». Une version plus longue de la vidéo le montre en train de déplacer la poubelle alors qu’elle est déjà en feu, afin de l’éloigner des grilles de l’établissement. Des lycéens interrogés par l’AFP affirment également que le maire avait demandé aux jeunes présents de cesser d’allumer des feux.

Soutien aux lycéens et polémique distincte sur la violence

Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’étayer l’affirmation selon laquelle Bally Bagayoko aurait lui-même mis le feu à la poubelle. La courte vidéo diffusée initialement ne montrait qu’une partie de la séquence et son interprétation a fait l’objet de nombreuses publications politiques.

Une autre controverse concerne cependant les déclarations du maire sur les mobilisations. Bally Bagayoko assume son soutien aux lycéens et a estimé, plus généralement, que la violence pouvait dans certaines circonstances être considérée comme légitime.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une