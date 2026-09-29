«C’est the last dance»: Olivier Giroud annonce que cette saison sera «très probablement» la dernière de sa carrière

Olivier Giroud, à la veille de ses 40 ans, indique que la saison 2026-2027 sera probablement la dernière de sa carrière de footballeur. Ancien international français, il évoque l'importance de l'accord familial avant de poursuivre avec Lille. En parallèle, il explore des rôles de consultant, préparant ainsi son avenir.

À la veille de ses 40 ans, Olivier Giroud prépare la fin de sa carrière de footballeur professionnel. L’attaquant du LOSC reconnaît que la saison 2026-2027 sera « très probablement » sa dernière. Une décision qu’il a d’abord dû négocier avec son épouse avant même de discuter avec son club.

Après avoir prolongé son contrat avec Lille pour une saison supplémentaire, Giroud dispute donc probablement ses derniers mois sur les pelouses. Le Français avait déjà expliqué que la poursuite de sa carrière constituait une décision familiale.

« C’est THE LAST DANCE, très probablement »

Interrogé à l’occasion de ses 40 ans, qu’il fête mercredi 30 septembre, Olivier Giroud ne cache plus que la retraite approche. À la question de savoir s’il dispute sa dernière saison, l’ancien international français répond : « C’est THE LAST DANCE, très probablement… »

L’attaquant conserve donc une petite réserve, mais reconnaît clairement que cette saison pourrait être la dernière de sa carrière professionnelle.

À Lille, Giroud continue pourtant d’évoluer au plus haut niveau. Il a notamment offert à Lille sa qualification pour les play-offs de Ligue Europa⁠ en transformant un penalty dans le temps additionnel contre Fribourg.

« Déjà, j’ai négocié avec elle »

Avant de poursuivre l’aventure avec le LOSC, Olivier Giroud a dû obtenir un autre accord : celui de son épouse Jennifer. L’attaquant raconte les discussions familiales qui ont précédé sa décision de continuer une saison supplémentaire : « Déjà, j’ai négocié avec elle, ma femme. Ça a été une négociation avec elle avant le club. »

La décision de continuer à jouer ne dépend donc pas uniquement de son état physique ou des propositions sportives. Giroud explique avoir d’abord discuté avec son épouse avant de négocier avec Lille.

Plus de 20 ans de carrière professionnelle

Si cette saison est effectivement la dernière, elle mettra fin à une carrière professionnelle commencée en 2005 à Grenoble. Giroud passe ensuite par Istres et Tours avant de rejoindre Montpellier, où il devient champion de France en 2012.

Il part ensuite en Angleterre. À Arsenal, il remporte notamment plusieurs Coupes d’Angleterre avant de rejoindre Chelsea. Avec les Blues, il gagne la Ligue Europa en 2019 puis la Ligue des champions en 2021. Il poursuit sa carrière à l’AC Milan, avec lequel il remporte le championnat d’Italie en 2022, avant de rejoindre Los Angeles FC puis Lille.

Avec l’équipe de France, Olivier Giroud remporte la Coupe du monde 2018 et dispute également la finale du Mondial 2022. Il quitte les Bleus après l’Euro 2024 avec 57 buts en 137 sélections.

Giroud prépare déjà l’après-carrière

Le Français commence parallèlement à découvrir un autre métier autour du football. Pendant la Coupe du monde 2026, Olivier Giroud a rejoint la BBC comme consultant⁠, une expérience qui lui permet de passer ponctuellement du terrain au commentaire et à l’analyse des rencontres.

Pour l’instant, Giroud reste néanmoins pleinement joueur du LOSC. La retraite n’est pas officiellement annoncée et l’attaquant prend soin de conserver le terme « très probablement ».

Mais à 40 ans, après plus de deux décennies chez les professionnels, Olivier Giroud le reconnaît désormais lui-même : la saison 2026-2027 ressemble fortement à son « last dance ».