Violences sexuelles dans le périscolaire: Dominique Versini, ex-adjointe d’Anne Hidalgo, l’accuse d’avoir menti trois fois sous serment

Lors d'une audition au Sénat, Dominique Versini contredit Anne Hidalgo sur son rôle dans la gestion des violences dans le périscolaire parisien, accusant la maire de mensonges sous serment. Les sénateurs examinent désormais les responsabilités politiques au sein de la municipalité. Les témoignages soulèvent des interrogations sur la chaîne de commandement et l'efficacité des mesures prises.

Nouvel épisode embarrassant pour Anne Hidalgo dans l’affaire des violences dans le périscolaire parisien. Auditionnée ce mardi au Sénat, Dominique Versini, ancienne adjointe de la maire de Paris chargée notamment des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance, a contredit à trois reprises des déclarations faites par Anne Hidalgo lors de sa propre audition, le 15 septembre. Les deux anciennes responsables municipales ont témoigné sous serment.

Les sénateurs tentent notamment de comprendre comment étaient réparties les responsabilités politiques au sein de la Ville et comment étaient suivies les mesures destinées à prévenir et traiter les violences commises contre les enfants. L’affaire a déjà conduit à l’ouverture d’enquêtes après des plaintes de familles visant notamment Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire.

Anne Hidalgo avait présenté Dominique Versini comme chargée du suivi

Lors de son audition du 15 septembre, Anne Hidalgo avait largement mis en avant le rôle de Dominique Versini à partir de 2020. L’ancienne maire avait rappelé sa nomination comme adjointe chargée des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance.

Elle avait notamment déclaré : « En 2020, après ma réélection, je nomme Dominique Versini, adjointe en charge de la protection de l’enfance et des droits des enfants. Et donc c’est Dominique Versini qui va porter, bien sûr sous mon impulsion, le suivi permanent de tout cela. »

Anne Hidalgo avait également affirmé que le suivi politique du dossier avait été régulier et que Dominique Versini avait pris une place déterminante dans le dispositif après les élections municipales de 2020.

Interrogée sur le suivi des recommandations et sur le rôle de son cabinet, elle avait encore indiqué : « À partir de 2020, c’est Dominique Versini. »

Dominique Versini livre une autre version devant les sénateurs

Deux semaines plus tard, Dominique Versini est entendue à son tour par la mission d’information du Sénat consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire. L’ancienne adjointe d’Anne Hidalgo, également ancienne Défenseure des enfants, apporte une version différente sur plusieurs points concernant son rôle et les responsabilités qui lui avaient été attribuées.

Au total, ses réponses viennent contredire à trois reprises des éléments avancés par Anne Hidalgo lors de son audition. Un point particulièrement sensible puisque la question posée par les sénateurs est précisément celle de la chaîne de responsabilité au sein de la municipalité parisienne.

Dominique Versini n’est pas une responsable éloignée du dossier. Elle a été adjointe à la maire de Paris et son portefeuille comprenait les droits de l’enfant et la protection de l’enfance. Avant son passage à la mairie de Paris, elle avait également été Défenseure des enfants au niveau national, de 2006 à 2011.

Deux témoignages sous serment

La confrontation des déclarations prend une dimension particulière en raison du cadre des auditions. La mission d’information du Sénat consacrée aux violences dans le périscolaire dispose des pouvoirs d’une commission d’enquête. Les personnes auditionnées prêtent donc serment de dire la vérité.

Avant chaque audition, le président rappelle que le faux témoignage devant une commission d’enquête est susceptible de sanctions pénales.

Le Code pénal prévoit des sanctions lourdes lorsqu’un faux témoignage sous serment est caractérisé. L’article 434-13 prévoit une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Le rôle de Dominique Versini désormais au cœur des contradictions

L’enjeu porte notamment sur ce qui se passe après 2020. Anne Hidalgo présente Dominique Versini comme la responsable politique chargée d’assurer le suivi permanent de la protection de l’enfance. Les déclarations de l’ancienne adjointe conduisent désormais les sénateurs à confronter cette présentation avec le fonctionnement réel des services et du cabinet de la maire.

La Ville a depuis engagé plusieurs mesures, notamment en matière de recrutement et de formation. Paris a ainsi ouvert une école destinée à renforcer la formation des animateurs périscolaires.

Les auditions doivent maintenant permettre aux sénateurs de déterminer précisément qui disposait des informations, qui assurait le suivi des recommandations et quelles responsabilités étaient effectivement confiées aux différents élus et services. Les contradictions entre Dominique Versini et Anne Hidalgo constituent désormais un nouvel élément de ce travail parlementaire.