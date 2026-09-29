Violences sur les enfants : Darmanin annonce une IA pour aider les parquets à prioriser les plaintes

Gérald Darmanin veut accélérer le traitement judiciaire des affaires concernant les violences faites aux mineurs. Auditionné au Sénat par la commission d’enquête sur les violences dans le périscolaire, le garde des Sceaux a annoncé le déploiement, d’ici décembre, d’un outil d’intelligence artificielle destiné à aider les parquets à analyser et hiérarchiser les plaintes.

Le ministre reconnaît un décalage entre les délais de la justice et les besoins des victimes mineures. « Le temps de la justice ne correspond évidemment pas au temps de l’enfant », a-t-il déclaré devant les sénateurs, appelant à faire des dossiers de violences sexuelles sur mineurs une priorité.

« Mon assistant pénal » attendu en décembre

Baptisé « Mon assistant pénal », l’outil doit analyser les plaintes et signalements numérisés, produire des résumés et proposer une première hiérarchisation en fonction des orientations de politique pénale. Gérald Darmanin estime qu’il pourrait également aider les magistrats à détecter plus rapidement une accumulation de signalements concernant un même établissement ou un même territoire.

Le garde des Sceaux souhaite parallèlement améliorer la circulation de l’information entre justice, écoles et collectivités et éviter aux enfants de devoir répéter inutilement leur récit au cours de la procédure. L’outil d’IA est annoncé comme une aide au travail des parquets : il ne se substituerait pas à la décision des magistrats.