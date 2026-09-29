POLITIQUE

Affaire Bardella : Chenu, Jacobelli et Tanguy montent au créneau, Bardella dénonce un « assassinat politique »

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Affaire Bardella : Chenu, Jacobelli et Tanguy montent au créneau, Bardella dénonce un « assassinat politique »
Affaire Bardella : Chenu, Jacobelli et Tanguy montent au créneau, Bardella dénonce un « assassinat politique »

Au lendemain de la publication par Mediapart d’une enquête attribuant à Jordan Bardella des messages antisémites datant de 2013, plusieurs cadres du Rassemblement national ont défendu leur président ce mardi 29 septembre dans les matinales. Sébastien Chenu, Laurent Jacobelli et Jean-Philippe Tanguy contestent séparément la crédibilité des accusations, tandis que Jordan Bardella a lui-même repris la parole dans la matinée.

Sur Sud Radio, Sébastien Chenu assure que « tout est faux » et met directement en cause Mediapart. Sur franceinfo, Laurent Jacobelli qualifie le média de « tract militant d’extrême gauche » et évoque l’hypothèse d’un faux ou d’une manipulation. Invité de LCI, Jean-Philippe Tanguy affirme pour sa part ne pas reconnaître dans les propos publiés l’homme qu’il côtoie : « Je ne peux pas y croire une seule seconde », déclare le député RN.

« On veut m’assassiner politiquement », affirme Bardella

Quelques heures après ces trois interventions, Jordan Bardella a pris lui-même la parole à son arrivée à l’Assemblée nationale. « On veut m’assassiner politiquement », a-t-il déclaré devant les journalistes. Le président du RN maintient son démenti, affirme n’avoir « jamais tenu ni même pensé » les propos qui lui sont attribués et évoque une « guerre totale » menée contre lui.

Le différend porte précisément sur l’authenticité et l’attribution des conversations publiées. Mediapart affirme avoir authentifié les échanges et les attribue à Jordan Bardella. Celui-ci parle au contraire de « faux grossiers » et a engagé une procédure en diffamation. Les déclarations de Chenu, Jacobelli et Tanguy constituent donc des prises de position politiques en soutien à leur président et non une authentification indépendante des documents contestés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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