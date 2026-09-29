Le chausseur André placé en liquidation judiciaire après 130 ans d’existence

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du chausseur André ce 29 septembre. L’entreprise, créée en 1896, disparaît après cent trente ans d’activité et trois redressements judiciaires successifs en cinq ans seulement. La société se trouve en cessation de paiements et n’emploie désormais plus que trente salariés, loin de ses effectifs d’antan.

Un modèle économique à bout de souffle

Impossible de redresser la barre cette fois. Les problèmes avec le bailleur ont rendu tout sauvetage inenvisageable. Le réseau, qui comptait encore cent quatre-vingts magasins il y a quelques années, s’était réduit à une poignée de boutiques. La liquidation des points de vente avait déjà été actée dès le 9 septembre.

L’enseigne n’a pas résisté aux mutations du secteur de la chaussure. Les difficultés répétées témoignent d’un modèle économique devenu intenable. Cette fermeture définitive met un terme à plus d’un siècle de présence dans le paysage commercial français.