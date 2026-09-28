Zalando ne veut plus seulement vendre des vêtements et prépare sa nouvelle bataille

Zalando veut progressivement changer de statut. Le groupe allemand, longtemps identifié avant tout comme l’un des principaux distributeurs de mode en ligne en Europe, cherche désormais à devenir un prestataire incontournable pour les marques et les commerçants. Son ambition est de fournir la logistique, les logiciels, les outils de marketplace et une partie des services nécessaires au fonctionnement d’un commerce en ligne, y compris lorsque les ventes sont réalisées en dehors de Zalando. Le groupe parle désormais d’un véritable « système d’exploitation » du e-commerce de mode européen.

Cette stratégie repose notamment sur ZEOS, son activité de services logistiques, mais aussi sur Tradebyte et SCAYLE, qui proposent des solutions d’intégration et de commerce en ligne. Zalando affirme pouvoir aujourd’hui accompagner les marques sur plusieurs canaux de vente simultanément, en utilisant son réseau d’entrepôts et de centres de retour à travers l’Europe. En 2025, son activité B2B a généré 1,1 milliard d’euros de revenus, en hausse de 14,6 %, tandis que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé. Le groupe indique que ses différentes solutions servent désormais plus de 1 200 marchands et permettent de gérer environ 11 milliards d’euros de volume d’affaires.

De vendeur de mode à prestataire technologique

L’enjeu est considérable car Zalando veut intervenir bien au-delà de sa propre plateforme. SCAYLE a notamment remporté un contrat pour devenir la plateforme de commerce direct de Levi’s aux États-Unis, au Canada et en Europe. ZEOS travaille de son côté avec plusieurs dizaines de commerçants et permet déjà de gérer des ventes réalisées sur Zalando, mais aussi sur d’autres marketplaces ou directement sur les sites des marques. En ouvrant ainsi ses infrastructures à ses partenaires, le groupe cherche à monétiser les actifs logistiques et technologiques construits depuis près de vingt ans.

Cette mutation répond aussi aux difficultés structurelles du secteur de la mode. Les marques doivent gérer simultanément leurs boutiques, leurs propres sites, plusieurs marketplaces, les retours, les stocks et des livraisons transfrontalières toujours plus complexes. Zalando veut précisément devenir l’intermédiaire capable de connecter ces différents canaux. Son réseau revendique aujourd’hui douze centres logistiques, vingt centres dédiés aux retours et plus de quarante transporteurs locaux, avec la possibilité d’expédier dans plus de vingt marchés européens à partir d’un même contrat.

L’intelligence artificielle au cœur du nouveau modèle

L’intelligence artificielle constitue l’autre pilier de cette stratégie. Zalando assure déjà utiliser ses données pour améliorer la recommandation des produits, réduire les retours et optimiser les délais de livraison. Selon le groupe, ses outils liés aux tailles et aux mensurations auraient permis d’éviter plusieurs millions de retours en 2025, tandis que l’IA génère désormais une très grande partie des contenus produits mis en ligne. Le groupe prévoit par ailleurs de réinvestir jusqu’à 300 millions d’euros dans sa plateforme technologique afin d’accélérer cette transformation.

Cette évolution intervient toutefois alors que Zalando continue d’ajuster son propre appareil logistique. Le groupe a notamment annoncé la fermeture de son centre de traitement d’Erfurt en Allemagne à la fin septembre 2026 ainsi que l’arrêt de trois entrepôts exploités par des prestataires à l’étranger, dans le cadre de la réorganisation du réseau commun avec ABOUT YOU. Le paradoxe résume assez bien la stratégie actuelle : rationaliser ses capacités internes tout en cherchant à vendre davantage ces mêmes infrastructures et technologies à d’autres entreprises. Zalando ne renonce donc pas à son activité historique de distributeur, mais tente désormais de faire de chaque colis, logiciel ou service fourni aux marques une nouvelle source de revenus.