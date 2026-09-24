LVMH : la famille Arnault simplifie ses holdings pour verrouiller durablement son contrôle

La famille Arnault entreprend une restructuration majeure de ses holdings pour renforcer le contrôle familial sur LVMH. En absorbant plusieurs sociétés et en transformant Christian Dior en société en commandite par actions, elle sécurise sa position et facilite la transmission du contrôle à long terme. Les minoritaires de Christian Dior seront également concernés par cette opération.

La famille Arnault prépare une nouvelle réorganisation de la structure qui contrôle LVMH. Le projet présenté le 23 septembre au conseil d’administration de Christian Dior prévoit plusieurs opérations de fusion-absorption destinées à regrouper l’essentiel de la participation familiale au sein d’une seule société. Aujourd’hui, Agache détient 100 % de Financière Agache, laquelle contrôle 96 % du capital de Christian Dior et possède directement 6,77 % de LVMH. À l’issue de l’opération, cette architecture à plusieurs étages serait considérablement simplifiée.

Le schéma prévoit d’abord l’absorption de Financière Agache par Agache. Agache serait ensuite elle-même absorbée par Christian Dior. Cette dernière changerait alors de nom pour devenir Agache et adopterait la forme juridique de société en commandite par actions. La nouvelle entité détiendrait directement 49,76 % du capital de LVMH et 65,55 % de ses droits de vote. Au total, le groupe familial Arnault conserverait 50,33 % du capital et 66,27 % des droits de vote du numéro un mondial du luxe.

Une structure pensée pour la transmission du contrôle

Le choix de la société en commandite par actions est central. Ce statut permet de dissocier plus fortement la détention du capital de la direction effective de l’entreprise. Bernard Arnault et Agache Commandité conserveraient la qualité d’associés commandités, tandis que Bernard Arnault resterait gérant de la future structure. La famille avait déjà adopté cette organisation pour Agache en 2022. L’objectif officiellement affiché est d’« assurer la pérennité » du contrôle familial sur LVMH, notamment dans la perspective d’une transmission à long terme.

Cette réorganisation intervient alors que la question de la succession de Bernard Arnault reste particulièrement suivie. Ses cinq enfants occupent désormais tous des responsabilités dans l’écosystème familial, que ce soit chez LVMH, Dior, Louis Vuitton, TAG Heuer ou dans les structures de contrôle. Le montage ne désigne pas pour autant un successeur à la tête du groupe. Il vise surtout à rendre la structure capitalistique plus lisible et à réduire le risque qu’une évolution future de l’actionnariat ne fragilise le contrôle familial.

Une offre de retrait prévue pour les minoritaires de Christian Dior

L’opération aura également des conséquences pour les actionnaires minoritaires de Christian Dior. La transformation en commandite doit entraîner le dépôt d’une offre publique de retrait portant sur les 2,44 % du capital de Christian Dior encore détenus par des actionnaires extérieurs à la famille Arnault. L’offre serait réglée en numéraire, sans retrait obligatoire, ce qui signifie que les investisseurs souhaitant rester au capital de la future Agache pourront le faire. La valeur des titres concernés représente environ 1,6 milliard d’euros aux cours récents.

Le calendrier prévoit une assemblée générale extraordinaire de Christian Dior d’ici la fin de l’année 2026 afin de soumettre le projet aux actionnaires. Les opérations de fusion pourraient intervenir en décembre, tandis que l’offre publique de retrait serait lancée au premier trimestre 2027, sous réserve de l’approbation des autorités de marché. La future Agache resterait cotée sur Euronext Paris.

LVMH restera coté et contrôlé par la famille Arnault

La restructuration ne modifie donc pas directement la situation des actionnaires de LVMH. Le groupe propriétaire de Louis Vuitton, Dior Couture, Moët & Chandon, Hennessy, Tiffany & Co. ou encore Bulgari restera coté en Bourse et continuera d’avoir un flottant important. Ce qui change se situe un étage plus haut : la famille Arnault concentre ses participations dans une seule structure de tête, avec une majorité très confortable des droits de vote.

L’opération constitue ainsi moins une prise de contrôle supplémentaire qu’une sécurisation juridique et capitalistique d’un contrôle déjà acquis. Avec plus de 50 % du capital et environ deux tiers des droits de vote, la famille Arnault disposait déjà d’une position dominante sur LVMH. En regroupant désormais ses participations au sein d’Agache SCA, elle prépare surtout la continuité de ce contrôle sur plusieurs générations tout en simplifiant un empilement de holdings devenu particulièrement complexe.