Donald Trump : un juge impose le retour de CNN, MS NOW et Politico à la Maison-Blanche

La décision est tombée dans la nuit à Washington. Un juge fédéral américain a ordonné, jeudi 24 septembre, à l’administration de Donald Trump de rétablir immédiatement les accréditations de CNN, MS NOW et Politico à la Maison-Blanche. Les trois médias avaient été exclus quelques jours plus tôt sur décision du président américain.

Le juge Timothy Kelly a prononcé une ordonnance temporaire valable 14 jours, le temps que la justice examine plus en profondeur le recours engagé par les trois rédactions. L’interdiction annoncée par Donald Trump le 18 septembre ne peut donc plus être appliquée pendant cette période.

La Maison-Blanche doit rendre immédiatement les accréditations

CNN, MS NOW et Politico retrouvent ainsi leur droit d’accès au complexe présidentiel. Timothy Kelly a estimé que les trois médias avaient rempli les conditions nécessaires pour obtenir une suspension d’urgence de la mesure présidentielle. L’ordonnance impose aux responsables de l’administration, à l’exception de Donald Trump lui-même, de « immédiatement rendre, rétablir et restaurer » les accréditations permanentes des journalistes concernés.

L’affaire avait débuté le 18 septembre lorsque Donald Trump avait annoncé l’exclusion de CNN, MS NOW et Politico de la Maison-Blanche⁠. Le président reprochait aux trois médias leur couverture de son administration et les accusait de diffuser de fausses informations.

Les « hard passes », les accréditations permanentes donnant accès à l’enceinte de la Maison-Blanche, avaient ensuite été retirés aux journalistes concernés.

CNN, Politico et MS NOW avaient saisi la justice

Les trois médias avaient attaqué l’administration Trump devant la justice fédérale après leur expulsion⁠. Ils estimaient que leur exclusion violait notamment le premier amendement de la Constitution américaine ainsi que leurs droits à une procédure régulière.

Au cœur du dossier figure notamment la manière dont les accréditations ont été supprimées. Lors de l’audience, le juge Timothy Kelly s’est interrogé sur l’absence de notification et de procédure préalable avant le retrait de l’accès des trois rédactions.

Le magistrat a finalement considéré que les conditions permettant d’accorder une ordonnance restrictive temporaire étaient réunies, notamment concernant les chances de succès du recours sur le fond et le préjudice subi en attendant une décision définitive.

L’administration Trump avait invoqué la sécurité nationale

Devant le tribunal, l’administration américaine avait également avancé des arguments liés à la sécurité nationale pour défendre sa décision. Le département de la Justice soutenait que le président disposait d’une large autorité pour contrôler l’accès à la Maison-Blanche.

CNN, MS NOW et Politico affirmaient au contraire avoir été sanctionnés en raison du contenu de leur couverture de Donald Trump. Ils dénonçaient une discrimination fondée sur leur ligne éditoriale et demandaient le rétablissement immédiat de leurs journalistes.

La décision rendue ce jeudi ne tranche pas définitivement cette bataille constitutionnelle. Elle suspend provisoirement l’exclusion et permet aux journalistes concernés de récupérer leurs accréditations pendant l’examen de l’affaire.

Une nouvelle étape dans l’affrontement entre Trump et plusieurs médias

Donald Trump assume depuis plusieurs jours sa confrontation avec plusieurs grands médias américains. Lors de l’annonce de l’interdiction, il avait accusé CNN, MS NOW et Politico de diffuser des « fake news » et prévenu que d’autres médias pourraient être concernés.

Cette bataille intervient alors que la Maison-Blanche vient également de lancer « Trump TV », son flux vidéo officiel diffusé 24h/24⁠, destiné à retransmettre directement les discours, déclarations et images de la présidence américaine.

Donald Trump avait déjà multiplié les attaques contre plusieurs groupes audiovisuels au cours des derniers mois. En juillet, il avait notamment réclamé le retrait des licences de NBC et ABC⁠ après leur refus de modifier leur programmation pour diffuser l’une de ses allocutions.

Une décision valable 14 jours

L’ordonnance prononcée par Timothy Kelly reste pour l’instant provisoire. CNN, MS NOW et Politico récupèrent immédiatement leur accès à la Maison-Blanche, mais la mesure judiciaire est limitée à 14 jours, sauf nouvelle décision du tribunal.

La procédure doit désormais se poursuivre afin de déterminer si l’exclusion décidée par l’administration Trump pouvait légalement être appliquée. En attendant, l’ordre du juge est immédiatement exécutoire : les journalistes concernés peuvent de nouveau accéder à la Maison-Blanche.