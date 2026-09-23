Patrick Cohen étrille Pascal Praud sur France Inter, Praud contre-attaque: «L’Arcom doit intervenir ! Je vais aller répondre sur Inter»

Patrick Cohen s'en prend violemment à Pascal Praud sur France Inter, l'accusant d'intimidation envers ceux s'opposant au Rassemblement national. En riposte, Praud exige une intervention de l'Arcom et annonce son intention de se rendre sur France Inter pour répondre directement aux accusations, intensifiant ainsi leur conflit médiatique.

La tension monte encore entre Patrick Cohen et Pascal Praud. Ce mercredi, l’éditorialiste de France Inter a violemment attaqué l’animateur de CNEWS après sa décision de faire régulièrement le point sur les personnalités publiques qui appellent à ne pas voter pour le Rassemblement national. Patrick Cohen l’accuse de vouloir les « harceler, terroriser, réduire au silence ». Quelques heures plus tard, Pascal Praud a répliqué dans L’Heure des Pros, réclamant une réaction de l’Arcom et annonçant qu’il était prêt à se rendre lui-même sur France Inter pour répondre.

Patrick Cohen accuse Pascal Praud de vouloir intimider les personnalités anti-RN

L’affrontement trouve son origine dans les propos tenus mardi par Pascal Praud. Après avoir vivement critiqué plusieurs personnalités ayant exprimé publiquement leur opposition au Rassemblement national, l’animateur avait annoncé son intention de faire désormais un point régulier sur ces prises de position.

Cette annonce faisait notamment suite au passage de Paul Mirabel dans Quotidien. L’humoriste avait expliqué vouloir s’engager contre les partis qui, selon lui, défendent la « division » et le « non-vivre-ensemble ». Pascal Praud avait vivement contesté son argumentation et lancé : « Ces gens-là ont des têtes comme des compteurs à gaz. » La charge de Pascal Praud contre Paul Mirabel avait provoqué de nombreuses réactions⁠.

Patrick Cohen a consacré son éditorial de mercredi matin à cette initiative. Il reproche à Pascal Praud de pointer publiquement les artistes, journalistes ou autres personnalités qui expriment leur inquiétude face à la progression du RN.

L’éditorialiste estime que ces personnalités sont « moquées, dénigrées, dévaluées » après avoir exprimé leurs opinions politiques. Il accuse ensuite les campagnes menées contre elles d’avoir pour objectif de « harceler, terroriser, réduire au silence ».

« C’est du jamais vu en France »

Patrick Cohen élargit ensuite ses accusations aux médias appartenant au groupe de Vincent Bolloré. Selon lui, ceux-ci « ne se contentent plus de promouvoir ouvertement les partis d’extrême droite », mais « en sont le bras armé » et organiseraient « l’intimidation de leurs contempteurs ». Il s’agit des accusations formulées par Patrick Cohen dans son éditorial, contestées par Pascal Praud. Le journaliste de France Inter ajoute : « C’est du jamais vu en France. Y a-t-il encore une autorité de régulation dans la salle ? »

Patrick Cohen reproche également à Pascal Praud de dresser des listes de personnalités ayant affiché leur opposition au RN. Selon lui, l’animateur « façonne un ennemi commun en désignant les mauvais citoyens ». Il établit ensuite un parallèle historique avec l’utilisation de listes pour désigner des opposants politiques ou des minorités.

Pascal Praud contre-attaque quelques heures plus tard

La réponse ne tarde pas. Quelques heures après l’éditorial de Patrick Cohen, Pascal Praud revient longuement sur ces accusations dans L’Heure des Pros. L’animateur rejette la présentation faite de ses propos et estime être personnellement pris pour cible. Il résume sa réaction par une formule : « France Inter perd ses nerfs. » Pascal Praud demande surtout au régulateur de l’audiovisuel de se saisir de l’affaire : « L’Arcom doit intervenir ! »

Cette nouvelle confrontation prolonge les tensions déjà très fortes entre Pascal Praud et plusieurs responsables de Radio France. En septembre 2025, il avait notamment eu un échange extrêmement tendu avec Vincent Meslet, directeur éditorial de Radio France⁠, après des critiques adressées à CNEWS et Europe 1.

« France Inter, c’est La France insoumise »

Pascal Praud s’en prend ensuite directement à la ligne éditoriale de France Inter. Il affirme : « France Inter, c’est La France insoumise. » Cette déclaration constitue son appréciation de la station publique et ne correspond pas à une qualification institutionnelle de France Inter.

L’animateur rappelle également plusieurs polémiques ayant touché la radio publique, dont l’affaire Patrick Cohen-Thomas Legrand. En septembre 2025, les deux journalistes avaient été filmés à leur insu lors d’une conversation avec deux responsables du Parti socialiste, Pierre Jouvet et Luc Broussy.

Thomas Legrand avait notamment déclaré : « Nous, on fait ce qu’il faut pour Dati, Patrick et moi. » La diffusion de cet enregistrement avait provoqué une importante polémique. Thomas Legrand avait ensuite été écarté d’un rendez-vous régulier sur France Inter⁠. Les plaintes déposées après la diffusion de ces enregistrements ont depuis été classées sans suite⁠.

Pascal Praud veut aller répondre directement sur France Inter

Pascal Praud ne compte pas en rester à une réponse depuis son plateau. L’animateur explique qu’il est régulièrement invité sur France Inter et annonce être désormais prêt à accepter pour répondre directement aux accusations formulées contre lui. « Je vais y aller à France Inter pour répondre », déclare-t-il. Il insiste ensuite : « Moi, je vais y aller sur Inter, ça ne me fait pas peur. »

Un face-à-face sur la radio publique pourrait donc prolonger cet affrontement entre les deux journalistes. Patrick Cohen accuse Pascal Praud d’utiliser son émission pour intimider les personnalités qui prennent position contre le RN. Pascal Praud rejette ces accusations, réclame l’intervention de l’Arcom et veut désormais défendre directement sa position sur l’antenne de France Inter.