«Il passe pour un gugusse»: Cyril Hanouna dézingue Paul Mirabel après sa prise de position contre le RN

Cyril Hanouna s’en est pris à son tour à Paul Mirabel, mardi dans Tout beau, tout n9uf sur W9. Au lendemain du passage de l’humoriste dans Quotidien, où celui-ci avait expliqué vouloir s’opposer à certains partis et aux « discours politiques de haine », l’animateur a sévèrement critiqué sa prise de parole et sa manière d’exposer ses convictions.

Cyril Hanouna : « Quand tu ne sais pas de quoi tu parles, ne parle pas »

Sur le plateau de TBT9, Cyril Hanouna a d’abord attaqué directement l’argumentation de Paul Mirabel :« Quand tu ne sais pas de quoi tu parles, ne parle pas. Il n’y connaît rien, c’est catastrophique. Il est très en difficulté, on ne comprend rien à ce qu’il dit. Il ne sait pas de quoi il parle. Il me fait de la peine. »

L’animateur a ensuite contesté l’impact que pourrait avoir cette prise de position dans la campagne présidentielle : « Je pense que sa prise de parole ne va rien changer à la présidentielle, il passe pour un gugusse. »

L’émission du 22 septembre de Tout beau, tout n9uf est bien référencée parmi les éditions diffusées ce mardi.

Paul Mirabel avait expliqué vouloir « faire barrage »

La veille, lundi 21 septembre, Paul Mirabel était invité dans Quotidien sur TMC pour présenter Paul, la série, attendue le 2 octobre sur Prime Video. Interrogé sur l’engagement des artistes à l’approche de la présidentielle, l’humoriste de 30 ans avait expliqué vouloir prendre position.

« On est artiste mais j’ai l’impression qu’avant tout, je suis citoyen français de 30 ans qui habite à Paris. Derrière l’artistique, j’ai des convictions et des choses qui me font peur », avait-il déclaré.

Paul Mirabel avait poursuivi : « Je me sentirais mal de ne pas faire barrage ou de ne pas dire que je suis contre certains partis qui prônent la diversi… Pardon, la division et le non-vivre-ensemble. »

Interrogé sur les partis qu’il visait, il avait désigné le côté situé à sa droite avant d’ajouter : « Tous les discours politiques de haine, si je peux d’une quelconque façon m’y opposer, je le ferai avec grand plaisir. » Ses propos ont été largement interprétés comme visant le Rassemblement national.

Après Pascal Praud, Cyril Hanouna attaque à son tour Paul Mirabel

Quelques heures auparavant, Pascal Praud avait déjà réagi aux propos de l’humoriste dans L’Heure des Pros sur CNEWS. L’animateur avait notamment estimé que Paul Mirabel était « en difficulté dans l’argumentation » et ironisé sur l’influence politique des artistes⁠.

Cyril Hanouna reprend désormais le sujet sur W9 avec une critique centrée, lui aussi, sur la manière dont Paul Mirabel a formulé sa position. L’animateur considère également que l’intervention de l’humoriste n’aura pas d’incidence sur le choix des électeurs, allant jusqu’à déclarer qu’il « passe pour un gugusse ».