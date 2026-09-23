Entrevue Présidentielle 2027

« C’est absurde » : Olivier Faure attaque une proposition économique de Raphaël Glucksmann

Par

2 minutes de lecture

« C’est absurde » : Olivier Faure attaque une proposition économique de Raphaël Glucksmann
« C’est absurde » : Olivier Faure attaque une proposition économique de Raphaël Glucksmann

À quelques heures du premier débat de la primaire de la gauche, Olivier Faure durcit le ton face à Raphaël Glucksmann. Le premier secrétaire du Parti socialiste critique notamment la proposition de son rival visant à réduire les cotisations sociales pour rapprocher le salaire net du brut, en compensant cette baisse par une taxation accrue des plus gros héritages.

« C’est absurde », tranche Olivier Faure dans Le Monde. Pour le dirigeant socialiste, les cotisations ne doivent pas être considérées comme une simple charge pesant sur les salaires mais comme du « salaire différé », destiné à financer la protection sociale. Il refuse donc de diminuer ce financement au nom de l’augmentation immédiate du revenu net.

Manuel Bompard approuve Faure

La prise de position a reçu un soutien inattendu de La France insoumise. « Olivier Faure a absolument raison », a réagi Manuel Bompard. Cette convergence intervient alors même que Raphaël Glucksmann cherche à se démarquer clairement de LFI et exclut la présence de ministres insoumis dans un éventuel gouvernement.

Le débat est toutefois plus complexe au sein du PS : le contre-budget présenté par les députés socialistes comprend lui-même un mécanisme de CSG dégressive selon les revenus, compensé par une fiscalité accrue sur les héritages. Les adversaires d’Olivier Faure y voient donc une contradiction entre sa campagne personnelle et certaines propositions portées par son propre groupe.

Ce désaccord devrait être l’un des sujets du premier rendez-vous télévisé de la primaire, ce mercredi soir à 20 h 40 sur LCI. Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel seront réunis face à un panel de Français.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une