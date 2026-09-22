Présidentielle 2027: écarté de la primaire à gauche, Matthieu Pigasse n’exclut plus une candidature hors du scrutin

Matthieu Pigasse laisse désormais ouverte l’hypothèse d’une candidature directe à l’élection présidentielle de 2027. Interrogé ce mardi 22 septembre sur France Inter sur la possibilité de se présenter sans passer par la primaire organisée à gauche, le banquier d’affaires a répondu : « Je ne ferme aucune porte. » Une position qui tranche avec celle qu’il affichait encore cet été, lorsqu’il assurait ne pas vouloir être candidat à l’Élysée.

Pigasse laisse désormais la porte ouverte à 2027

La déclaration est d’autant plus notable que Matthieu Pigasse n’a finalement pas été retenu pour participer à la primaire de l’espace social-démocrate. Cinq candidats doivent s’affronter : Olivier Faure, Jérôme Guedj et Ségolène Royal pour le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann pour Place publique et Emmanuel Maurel pour la Gauche républicaine et socialiste. Le premier tour est prévu les 9 et 10 octobre, puis un éventuel second tour les 16 et 17 octobre. Pigasse reste donc en dehors de cette compétition tout en refusant désormais d’exclure une autre voie.

Quelques jours plus tôt, l’homme d’affaires avait pourtant clairement affiché sa volonté de participer à cette primaire. À la Fête de L’Humanité, le 12 septembre, il avait affirmé : « J’ai dit, je suis prêt. Et on me dit, non, on ne veut pas de toi. » Il avait également accusé Olivier Faure d’avoir initialement encouragé sa participation avant de ne plus donner suite à leurs échanges. Matthieu Pigasse avait déjà détaillé ses reproches envers le premier secrétaire du PS.

Un bras de fer autour de son entrée dans la primaire

Matthieu Pigasse affirme avoir discuté durant l’été avec Olivier Faure de son éventuelle participation. D’après sa version, le premier secrétaire du PS l’aurait encouragé à contribuer au débat. Olivier Faure conteste toutefois lui avoir promis les soutiens nécessaires pour entrer dans la compétition. Il reconnaît en revanche avoir évoqué avec lui les difficultés qu’une telle candidature pouvait rencontrer auprès de Place publique.

Raphaël Glucksmann a également été directement mis en cause par Matthieu Pigasse, qui lui reproche d’avoir contribué à fermer la primaire. L’entourage du dirigeant de Place publique a contesté l’existence d’un veto formel. Une autre possibilité avait été envisagée : obtenir l’appui d’Avenir socialiste, courant interne du PS. Celui-ci a finalement choisi de soutenir Olivier Faure, arrivé largement en tête de son vote interne.

Le débat sur l’ouverture de la primaire avait d’ailleurs dépassé le seul cas Pigasse. Une centaine de responsables socialistes avaient publiquement demandé que François Ruffin, Marine Tondelier ou encore Matthieu Pigasse puissent rejoindre la compétition.

En juillet, il affirmait pourtant qu’il ne serait pas candidat

La position exprimée ce mardi constitue surtout un changement par rapport aux déclarations de Matthieu Pigasse quelques semaines plus tôt. Le 22 juillet, lors d’un entretien avec Guillaume Pley, il avait explicitement indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle de 2027. Il avait alors fermé la porte à une candidature à l’Élysée.

Depuis, son discours a évolué. Dès la fin août, Matthieu Pigasse continuait déjà à dire qu’il ne voulait « rien exclure » concernant son avenir politique. Son offensive pour rejoindre la primaire a ensuite confirmé sa volonté de participer directement au débat présidentiel.

Cette évolution intervient également après plusieurs prises de position publiques très politiques. Matthieu Pigasse a notamment participé en août aux universités d’été de La France insoumise, où il a affiché sa proximité avec plusieurs propositions économiques défendues par le mouvement. Sa présence aux côtés de Manuel Bompard avait déjà renforcé les interrogations sur ses ambitions pour 2027.

Une candidature indépendante désormais clairement envisagée

Pour l’heure, Matthieu Pigasse n’a annoncé aucune candidature officielle. Il n’a présenté ni équipe de campagne ni programme présidentiel et n’a pas indiqué qu’il se lancerait définitivement dans la course à l’Élysée. Sa réponse sur France Inter marque néanmoins une étape : interrogé directement sur une candidature hors primaire, il refuse désormais de l’écarter.

Les ambitions présidentielles de Matthieu Pigasse étaient déjà évoquées dès la fin de l’année 2025. Après avoir affirmé en juillet qu’il ne serait pas candidat, puis tenté d’intégrer la primaire en septembre, il se retrouve aujourd’hui dans une nouvelle configuration. Écarté du scrutin organisé à gauche, il laisse désormais ouverte la possibilité de se présenter directement devant les électeurs en 2027.