Saint-Pierre-des-Corps : un an de prison avec sursis après une nuit d’émeutes

Un jeune homme de 19 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours pour sa participation aux violences urbaines qui ont embrasé la commune d’Indre-et-Loire dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2026, faisant dix blessés parmi les forces de l’ordre et une vingtaine de véhicules incendiés.

Le tribunal correctionnel de Tours a rendu son verdict lundi : un an de prison avec sursis pour un brancardier de 19 ans, jugé en comparution immédiate pour participation à un attroupement avec visage dissimulé et complicité de violences avec arme. Le prévenu avait reconnu sa présence sur les lieux des affrontements, expliquant s’y être rendu parce qu’il connaissait le jeune motard impliqué dans la collision qui avait déclenché les troubles, tout en niant toute implication directe dans les violences. Son téléphone portable a également été confisqué dans le cadre de la condamnation. La procureure de la République, Catherine Sorita-Minard, a qualifié cette décision de « satisfaction », tout en indiquant espérer de nouvelles interpellations dans les prochains jours.

Les événements avaient débuté après qu’un motard avait été blessé à la jambe lors d’une collision avec un véhicule de police dans le quartier de la Rabaterie. Plusieurs dizaines de jeunes s’étaient alors rassemblés, donnant lieu à des affrontements qui se sont prolongés jusqu’à quatre heures du matin. Neuf policiers et un gendarme ont été blessés au cours de la nuit ; l’un d’eux a subi dix jours d’incapacité totale de travail après avoir reçu un pavé sur la tête, selon les mots de la procureure. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés.

Quatre mineurs relaxés, une enquête ouverte

Cinq jeunes, nés entre 2005 et 2010, avaient été interpellés pour participation armée à un attroupement avec visage dissimulé. Quatre d’entre eux ont finalement été relaxés, faute d’éléments suffisants à charge. Une enquête pour violences envers les forces de l’ordre a par ailleurs été ouverte. Le policier qui conduisait le véhicule impliqué dans la collision initiale a été placé sous le statut de témoin assisté. Quant au motard blessé, hospitalisé avec des jours non comptés hors de danger, il n’a pas encore été entendu par les enquêteurs dans l’attente de son rétablissement.